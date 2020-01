Sport



La Farmacia Biagi Capannori vince ancora nel campionato Under 18

martedì, 14 gennaio 2020, 10:54

Quarta vittoria consecutiva per la Farmacia Biagi Capannori nel campionato Under 18 Silver. Nonostante l'assenza di capitan Paoletti – per infortunio – e di Del Dotto – fermato dall'influenza – i ragazzi di coach Bernabei hanno superato 63-41 la Pallacanestro Agliana bissando il successo dell'andata. Una gara che i biancorossi hanno guidato fin dai primissimi minuti chiudendo sul +13 all'intervallo per poi incrementare progressivamente il margine. Da notare la prestazione di Avdiu che oltre a 25 punti ha catturato anche 25 rimbalzi e rubato 6 palloni.

FARMACIA BIAGI CAPANNORI: Caredio, Magnani 2, Asti 13, Roncaglia, Del Dotto ne, Bernardoni 10, Frediani, Cesari 8, Ragghianti, Di Giovanni, Piazzolla 5, Avdiu 25. All. Bernabei