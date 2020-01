Sport



La Farmacia Biagi espugna il campo della capolista Castelnuovo

giovedì, 9 gennaio 2020, 11:23

La Farmacia Biagi Capannori centra il secondo successo consecutivo regalandosi una serata perfetta in cui riesce a espugnare il campo della capolista Cefa. A Castelnuovo Garfagnana finisce 51-58 per i biancorossi che si presentano dietro di un punto all'inizio dell'ultimo quarto per poi allungare definitivamente. Una bella prova dei ragazzi di coach Bernabei che così si rilanciano in classifica e centrano due punti fondamentali in ottica play-off.

FARMACIA BIAGI: Andreini 8, Marchi 4, Dini 2, Ghiarè 10, Del Dotto, Barsotti 2, Pardini 4, Avdiu, Piochi, Coluccio 3, Del Sorbo 12, Masini 13. All. Bernabei.



Intanto continua il lavoro della dirigenza di rafforzamento della società con l'ingresso nel pool degli sponsor della pizzeria Pomarte (nella foto) in via Cardinale Pacini 49 nel centro di Capannori.