Ma quella pubblicità sul parquet non andrebbe tolta mister Tambellin Man?

domenica, 26 gennaio 2020, 11:28

Ottavo atto della serie D 2019/2020, che vede scontrarsi le due compagini rispettivamente quarta e sesta della classe, entrambe vengono da un momento favorevole

domenica, 26 gennaio 2020, 08:42

La Fiorentina non riesce nel trovare la terza vittoria consecutiva, ma deve, anzi, ringraziare il suo portiere Dragowski, se porta a casa un punto

domenica, 26 gennaio 2020, 08:41

Una partita tra le più difficili che la Geonova si trova ad affrontare senza i suoi top player e con una panchina ridotta a più dell'essenziale. Grandissimi i ragazzi di Catalani

sabato, 25 gennaio 2020, 16:06

Era da tempo nell'aria che Chiara Puccini avrebbe lasciato la Bionatura Nottolini. Ora è ufficiale: però non passa alla Timenet Empoli, come sembrava in un primo momento, ma al Blu Volley di Quarrata

sabato, 25 gennaio 2020, 14:05

In pieno svolgimento l'88^ edizione del Rallye di Monte-Carlo, forse la gara più famosa e nota del campionato mondiale, organizzata dall'Automobile Club monegasco. Un appuntamento leggendario al quale quest'anno partecipano 88 equipaggi, di cui solo 12 italiani. Tra questi spiccano ben 3 navigatori lucchesi, licenziati Aci Lucca

sabato, 25 gennaio 2020, 13:39

Tutto è pronto per una nuova entusiasmante stagione, e per questo debutto 2020 il team AMORE e VITA – Prodir è volato in Argentina, dove da domenica 26 gennaio fino al 2 febbraio si svolgerà la Vuelta a San Juan Internacional