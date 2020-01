Sport



Nuove sfide per la runner Lara Lenci, pensando alla 100 Km. del Passatore

giovedì, 2 gennaio 2020, 08:41

di Valter Nieri

Si avvicinò al podismo nel 2014 per stare in compagnia di amici e aderire a gite ricreative e culturali, ma poi questa passione per Lara Lenci si è consolidata con numerose adesioni successive tanto che la passione cresceva dentro di lei giorno dopo giorno, marcia dopo marcia,finendo per rappresentare molto di più di un turismo podistico,visto le mete che hanno finora caratterizzato le sue partecipazioni. A lei il sacrificio e la sofferenza non pesano, perchè associati alla convinzione che questi sforzi sono degni di elogio e soprattutto una filosofia di vita. Nel running prevale sempre la motivazione di correre per stare meglio dopo e poco importano le inevitabili contratture muscolari e le contusioni rimediate nelle immancabili cadute.



"Più corro - dice Lara - e più la mia mente si fa leggera, trasmettendomi beneficio a tutto il corpo". Dopo una giornata lavorativa trascorsa nel negozio di parrucchiere LineaEffedue di Nave, gestito da Paolo Frizza, la sua premura è contemplare un allenamento,anche quando magari vorrebbe soltanto sprofondare sul divano,ma la pigrizia non fa parte del suo carattere. Per lei è importante e irrinunciabile calzare le scarpette ed inoltrarsi nei sentieri per allenarsi e per tenersi pronta ad affrontare le insidie delle marce, macinando chilometri su distanze chi divengono più lunghe quando si avvicina l'appuntamento con la Maratona, affrontata non ad onore di firma ma con l'obiettivo di portarla a termine

LA MARATONA DI NEW YORK DEL 2018 LA SUA PARTECIPAZIONE PIU' EMOZIONANTE



Lo sport al femminile è in continua evoluzione e Lara Lenci, oggi trentaquattrenne, che fino al 2014 non aveva mai praticato nessuna disciplina sportiva per poi scoprire la passione travolgente per il running, è rimasta folgorata dal fascino delle maratone. Corre ed è segretaria per il GSD Mele Marce, presieduto dal suo datore di lavoro Paolo Frizza, che vanta una cinquantina di iscritti. Qual è stata la Maratona che più le ha dato soddisfazioni? "Sicuramente, ma non soltanto a me, la Maratona di New York, l'evento più emozionante e coinvolgente del mondo. Mi sono cucita il pettorale nella 48.a edizione nel 2018. Questo è l'evento sportivo di massa più affascinante. Era il mio sogno potervi partecipare e sono riuscita anche a portarla a termine nei suoi 42,195 Km. di lunghezza, fra ali di folla che ti sostengono per tutto il percorso che va da Ponte Verrazzano al Central Park. Più di 50 mila ogni anno partecipano a questa manifestazione ma molti di più sono gli spettatori che ti sostengono e l'asticella delle emozioni sale al culmine quando superato il Madison Avenue Bridge si entra nel Central Park. Un evento che coinvolge ogni anno l'intera città". Una esperienza che richiama ogni anno anche 2-3 mila italiani,nonostante il costo sicuramente elevato ma meritevole di essere affrontato. "A rappresentare Mele Marce due anni fa eravamo io ed il mio compagno Alberto Barsotti. Ci accomuna la passione per il running e ci siamo conosciuti in una marcia podistica. Andare a New York è stato un sacrificio economico che ne è valsa la pena. La sola partecipazione costa 500 dollari ed il Montepremi sfiora il milione di euro. Poi ci vanno sommati il costo del viaggio, dell'albergo e le varie cene. Soldi che non rimpiango perchè non c'è emozione più grande di questa".

IL SUO RISULTATO PIU' IMPORTANTE ALLA MINIERA IN TRAIL DELL'ISOLA D'ELBA

Lara corre a livello competitivo anche se il suo scopo non è il risultato,ma portare a termine il percorso. Però quando le capita di poter sfruttare al meglio le sue possibilità non si tira certo indietro. Nel 2019 la sua migliore performance l'ha offerta nella 7.a edizione della Miniera in Trail all'Isola d'Elba, correndo fra i giacimenti minerali di Rio Marina,giungendo al 2.o posto assoluto fra le donne. "E' stato sorprendente anche per me - dice -. Quel giorno andavo a mille. Siamo partiti alle 8 del 31 marzo ed arrivati intorno alle 15. Le gambe giravano e sono arrivata seconda assoluta. E' stato il mio miglior piazzamento in una ultra maratona di 47 chilometri. Molto bello il trasferimento in traghetto per Rio Marina. Il percorso, come piace a me, tortuoso con sali e scendi sulla montagna,interamente sterrato". Altre maratone e trail?"Fra le mie partecipazioni più affascinanti la Stramilano con 60 mila partenti, la Bolgheri Run, la Acea maratona internazionale di Roma, Bolgheri Run, la marcia dell'Indipendenza Siena-Montalcino e la 100 Km del Passatore". Prende anche parte alle non competitive del TPL? "Sì quelle le corro quasi immancabilmente ogni settimana per tenermi allenata. A volte sono alla partenza anche del Trofeo le 3 Province."

OBIETTIVI PER IL 2020

E' appena iniziato un nuovo anno e quindi è il momento di fare programmi. "A livello organizzativo collaboro con Paolo Frizza ad organizzare la marcia competitiva Francigena Running, che ripetiamo dopo il successo della prima edizione. Quest'anno è fissato l'appuntamento per il 5 aprile con partenza dal centro di Pietrasanta ed arrivo dopo 33 km, percorsi interamente sulla vecchia via Francigena, al Foro Boario di Lucca. A livello non competitivo siamo presenti nel TPL con la Melemarciando, che riproponiamo il 25 ottobre, anticipando come sempre la Festa di Halloween, invitando i partecipanti a venire mascherati. A livello personale invece vorrei prepararmi bene per la 48.a 100 Km. del Passatore in programma il 23 e 24 maggio. Sarebbe la mia seconda partecipazione a questa Ultramaratona su un percorso suggestivo interamente corso di notte indossando la lampadina frontale a farci luce, con partenza da Firenze ed arrivo a Faenza in un tracciato che unisce le terre del Sangiovese a quelle del Chianti."

SABATO ALLE 19,30 RADUNO DI MELE MARCE CON APERICENA

Non solo podismo ma anche la bicicletta trova spazio nell'organizzazione del G.S.D. Mele Marce. Un ramo della società si occupa delle pedalate in MTB con il gruppo "Melegirano". Una iniziativa che sta riscuotendo una crescente adesione di partecipanti. Il gruppo da appuntamento ai suoi tesserati ed anche a coloro che vogliono avvicinarsi a queste iniziative e cimentarsi in attività sportive provando nuove emozioni, per sabato alle 19,30, organizzando un apericena presso il bar pasticceria Dea in piazzale Italia a S.Anna. Una occasione per stare insieme vecchi e nuovi tesserati, aperta a tutti gli sportivi e soprattutto a nuovi aspiranti.