Sport



Oro per la Ritmica Lucca al Torneo Internazionale Etruria

lunedì, 13 gennaio 2020, 22:47

Sabato e domenica scorsi si è svolto a Prato il Torneo Internazionale Etruria. La gara, organizzata dalla storica società Etruria Prato sotto l’egida della Federazione Ginnastica d’Italia, ha visto la partecipazione di oltre 30 società provenienti da tutta Italia, per uno spettacolo di altissimo livello.

Sabato per la Ritmica Lucca sono scese in pedana le ginnaste del settore Gold Specialità che hanno svolto degli ottimi esercizi conquistando piazzamenti eccellenti. Vanessa Viotto ha eseguito un coinvolgente esercizio alle clavette e con un punteggio di 12.700 ha conquistato il gradino più alto del podio e il suo primo oro in questa specialità. Nella stessa categoria l’ha seguita la compagna di squadra Giulia Custer che, a causa di qualche imprecisione, si è vista scivolare in 8^ posizione. Giulia si è riscattata però con il cerchio e si è piazzata ai piedi del podio sfiorando il terzo posto per solo 0.050; seguita a ruota da Vanessa Viotto e Victoria Stoilov, rispettivamente quinta e sesta classificata. Alla palla 8^ posto, invece, per Victoria.

Nicole Scoma, alla sua prima uscita nella categoria senior, è incappata in qualche errore di troppo e si è aggiudicata il 12^ posto al cerchio e il 6^ alla fune.

Questi risultati sono sicuramente un ottimo punto di partenza, ma nelle prossime settimane le atlete e le loro tecniche lavoreranno ulteriormente per rifinire ogni dettaglio degli esercizi in preparazione al campionato di Serie C che si aprirà l’8 Febbraio a San Marino.

Domenica è stata la volta delle ginnaste della categoria Silver che hanno gareggiato sulla somma di due esercizi: in pedana per la Ritmica Lucca Sabrina Ionescu nella categoria silver LC e Ambra Paladini nella categoria silver LD. Ottima la prestazione di Sabrina che ha ottenuto il miglior punteggio alle clavette della sua categoria, ma, a causa di un brutto errore al cerchio è stata costretta ad accontentarsi del quarto posto.

10^ posto per Ambra nella difficile categoria LD, qualche errore di troppo alle clavette l’ha fatta scendere in classifica ma il suo punteggio al cerchio è risultato il terzo della categoria.