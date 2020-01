Ottimo esordio degli atleti Virtus nelle prime gare indoor della stagione

Altri articoli in Sport

lunedì, 13 gennaio 2020, 14:39

Il 2020 inizia con il botto per il Rugby Lucca che, al Romei, fa propria la sfida con il Rufus San Vincenzo con il roboante punteggio di 41-10. Una prova di forza

domenica, 12 gennaio 2020, 22:09

Una Gesam Gas e Luce Lucca ancora una volta incerottata perde per 65-70 contro la Passalacqua Ragusa trascinata da una Dearica Hamby da 29 punti e 16 rimbalzi

domenica, 12 gennaio 2020, 21:35

La Bionatura Nottolini esce sconfitta per 3-1 dal Pala Itet Capitini di Perugia. Il risultato di 3-1 (25-20;25-22;23-25;25-17) non fa una piega a quello che si è visto in campo con la 3M Perugia meritatamente vittoriosa, ma in questa occasione non ci sono da attribuire molte colpe alle atlete bianconere...

domenica, 12 gennaio 2020, 19:20

Una Fiorentina ancora malata, insicura, conquista una preziosa vittoria battendo grazie ad un gol del suo capitano Pezzella una generosa Spal che nonostante l’ultimo posto in classifica ha giocato una diligente partita e che avrebbe sicuramente meritato almeno il pari

domenica, 12 gennaio 2020, 17:20

Come nel girone di andata, il Fratres Perignano ha la meglio sul Tau: sul campo di casa, la squadra pisana vince per 3 a 1 in una gara dove non sono mancate le emozioni

domenica, 12 gennaio 2020, 10:33

Vittoria sofferta per le Senior Spring contro Florence in una partita incerta fino agli ultimi secondi