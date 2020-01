Sport



Peaquin Golden Boy ai campionati toscani Csen

giovedì, 30 gennaio 2020, 11:55

In scena a Pisa Comitato Provinciale Pisano Csen in collaborazione con il Comitato Toscano i Campionati Toscani Csen di karate per i preagonisti ed agonisti, al palasport di piazza dello sport domenica 26 gennaio 600 atleti al via sui tatami di gara.

Il Cam Lucca di San Filippo ha schierato 10 preagonisti e 17 agonisti con un bottino totale di 21 medaglie di cui 11 d'oro, risultato che ha portato la società lucchese rosso/blu al terzo posto assoluto su 50 società partecipanti.

"Ancora una volta abbiamo confermato l'ottimo lavoro che facciamo con i nostri giovani ragazzi e con gli agonisti; sempre all'avanguardia e massima attenzione dei dettagli, il duro lavoro paga sempre, per gli agonisti quattro volte la settimana per un totale di quaranta ore di allenamento al mese danno i frutti desiderati" le parole del Presidente Paola Galli a fine gara.

Il più medagliato della spedizione è stato il giovane Gioele Peaquin, preagonisti di 10 anni, ha ottenuto su tre prove 1 oro nel palloncino e 2 argenti, nel kata e persorso, un risultato da vero talento; ancora due ori per Francesca Boschi, un primo posto per Melissa Avrami, secondo posto per Andrea Marsili e per Giorgio Petri, questi le medaglie per i giovani preagonisti.

Nel pomeriggio gli agonisti ed anche qui i risultati non sono mancate, in evidenza la specialità del kata con i primi posti per Luca Dalle Luche cadetti nere, Jason Ravagli senior nere, Maria Borghini master nere, Matilde Matraia junior blu e Paola Fabi master gialle. Medaglie d'argento per Aurora Salani cadetti nere, Melissa Bonino junior nere, Asia Gronchi senior nere; terzi posti per Miriam Mugnani cadetti nere, Gaia Morbini senior nere, Giulio Riccio esordienti arancio. Quarto posto per Letizia Scatena, Rebecca Bozzi, alla gara anche Rebecca Matei e Tommaso Riccio.

Nel Kumite combattimento a contatto controllato oro per Nico Trento senior nere -67 kg che per il terzo anno consecutivo conquista il titolo regionale e terzo posto per Letizia Paoli nei cadetti nere -63kg.

Oro per finire per la squadra di kata composta da Salani, Mugnani, Scatena nei cadetti cinture nere.

Una giornata ricca di emozioni e di tante conferme del team lucchese.