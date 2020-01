Sport



Perugia amara per la Bionatura penalizzata dagli infortuni. In Serie C tutto facile per la Kriva a Pisa

domenica, 12 gennaio 2020, 21:35

di Valter Nieri

La Bionatura Nottolini esce sconfitta per 3-1 dal Pala Itet Capitini di Perugia. Il risultato di 3-1 (25-20;25-22;23-25;25-17) non fa una piega a quello che si è visto in campo con la 3M Perugia meritatamente vittoriosa, ma in questa occasione non ci sono da attribuire molte colpe alle atlete bianconere per la serie di infortuni che le stanno notevolmente penalizzando.



A Perugia non hanno potuto esprimersi con quella fame e quella grinta a loro consueta perchè nel sestetto schierato alcune di loro non sono in buone condizioni fisiche. Becheroni ha potuto utilizzare Lara Salvestrini al 50% della condizione ,in quanto ancora alle prese con un fastidioso stiramento al collaterale interno del ginocchio che le impedisce di saltare con la massima efficienza. In settimana poi,la sua sostituta naturale in zona 4, Chiara Puccini, sembra abbia risolto consensualmente la rescissione del contratto che la legava fino a giugno a Capannori con destinazione probabile verso la Timenet Empoli. Per giunta nel 1.o set si è infortunato il capitano Beatrice Roni con una distorsione al ginocchio costringendo il tecnico bianconero a rivoluzionare il roster,impiegando Magnelli fuori ruolo in zona 4 e facendo esordire al centro l'esordiente Mazzuola.Il turnover non ha prodotto effetti positivi nemmeno quando è entrata Asia Ceragioli in zona 4 come banda ricevitrice al posto della Magnelli.



"Abbiamo giovani molto valide - dice il coach - ma non ancora pronte per giocare titolari in B1. Ci serve urgentemente un acquisto nel mercato di riparazione in zona 4,dopo che abbiamo perso Chiara Puccini". In effetti mai come in questo momento il coach bianconero deve arrampicarsi sugli specchi per consentire il sincronismo e l'intesa fra i reparti, lui che è abituato ad amplificare le qualità e le soluzioni delle sue giocatrici. Il grande impegno di chi ha giocato non è stato sufficiente ad evitare la sconfitta nonostante Sofia Renieri abbia ancora una volta dato il massimo mettendo a segno una trentina di punti. A fare la differenza nel match l'ex campionessa del mondo Mirca Francia, 44 anni ed ancora in grado di decidere le partite con la sua classe. La cubana è rientrata proprio contro la Bionatura dopo che si era dedicata a fare la vice allenatrice,creando una tegola in più al periodo già travagliato in abbondanza che sta attraversando la squadra bianconera. Comincia ora a preoccupare anche la classifica. Nelle ultime tre partite la Bionatura ha raccolto soltanto due punti,perdendo contro l'ultima e quart'ultima in classifica. Campanello di allarme che a questo punto induce la squadra a guardarsi alle spalle per evitare di ritrovarsi a ridosso della zona rossa, ad inziare dal prossimo turno casalingo contro Moncaro Moie Ancona terzultima in classifica e che precede di soli quattro punti,dove diventa indispensabile tornare a fare tre punti in vista della doppia terribile trasferta di Roma e Cesena,seguita dal turno di riposo.



"Non c'è da abbattaersi più di tanto - dice coach Becheroni - anche se ci sono evidenti difficoltà a doverci esprimere in una certa maniera. Non dobbiamo piangerci addosso,ma reagire perchè siamo una grande squadra ed il nostro carattere lo dobbiamo tirare fuori ad iniziare già dalla prossima partita.Per Beatrice Roni dobbiamo attendere l'esito della risonanza magnetica e sperare che l'infortunio non sia grave. Ci affideremo ad un amuleto portafortuna sperando nel sostegno del corno rosso".

LA KRIVA PANTERA LUCCHESE DIFENDE IL QUARTO POSTO VINCENDO AGEVOLMENTE A PISA

In serie C nel girone B una buona Kriva Pantera Lucchese batte senza troppi problemi la Codipi Dream Volley di Pisa per 3-0 (11-25/14-25/19-25). Al Pala Dream Volley il successo per la squadra di coach Bigicchi era prevedibile e questi tre punti le consentono di conservare il quarto posto in solitudine e quindi la zona play off. Un test non molto attendibile visto che gli avversari sono ultimi in classifica con soli 2 punti.Ora le lucchesi devono confermare il buon inizio del nuovo anno nel prossimo turno al Pala Itc di Viareggio in un derby molto sentito contro l'Oasi Volley. Imperativo della Kriva dare maggiore continuità ai risultati ed avere maggiore consapevolezza dei propri mezzi.

PESANTE SCONFITTA DELLA TOSCANAGARDEN NOTTOLINI IN SERIE D

Nel girone A della serie D regionale brutta sconfitta della Toscanagarden Nottolini, per una giornata veramente nera per il volley bianconero vista anche la sconfitta della Bionatura.La squadra di Capponi è stata sormontata nel gioco e nel punteggio al Pala Itc di Viareggio dalla Jenco Volley School,nonostante l'impiego di Giulia Lunardi strappata per l'occasione alla panchina della consorella Bionatura. Il risultato di 3-0 per le padrone di casa(25-23/25-19/25-15) è preoccupante più che altro per il fatto che la squadra di Capannori è stata in gioco soltanto per un set,arrendendosi troppo facilmente. Con questa sconfitta scivola in quinta posizione rimanendo a 22 punti dopo 11 giornate,frutto di 7 vittorie e quattro sconfitte.

IN PRIMA DIVISIONE LIBERTAS PONTE A MORIANO ANCORA A PUNTEGGIO PIENO E PRIMO POSTO SOLITARIO

Per la prima volta dopo 7 giornate nel girone B della 1.a Divisione del Comitato Territoriale Appennino Toscano,la Libertas Ponte a Moriano è prima in classifica solitaria.Ancora a punteggio pieno, non lasciando nemmeno le briciole alle sue avversarie,ha guadagnato un punto sul Progetto Volley Bottegone,vincitore al Palasport di Borgo a Mozzano contro Valdiserchio ma soltanto al tie break. E così la squadra di coach Alessandro Nelli vede premiare la sua striscia positiva di risultati e consolidare il suo primato in classifica, offrendo un gioco corale grazie ad un amalgama fra giocatrici esperte e giovani, che continuando con questo affiatamento daranno sicuramente buone soddisfazioni a tutto l'ambiente. Nello stesso girone vince anche la Kriva Pantera Lucchese che supera nel turno casalingo Biodepur Milleluci 3-0(25-14/29-27/25-14)ed è ora quarta in classifica con p.15.

IN SECONDA DIVISIONE PORCARI VOLLEY A GONFIE VELE

Continua a guidare la classifica il Porcari Volley nel girone B della 2.a Divisione del Comitato Territoriale Appennino Toscano.Nella terza giornata ha superato per 3-0 il Chiesina in un Palafanciullacci che respira sempre più aria di primato e voglia di volley. Il presidente Roy Tocchini è riuscito in appena due anni di attività a reclutare 148 ragazze impiegate nelle varie categorie del settore giovanile e si propone come forza emergente dell'intero movimento giovanile del volley lucchese. Un successo contro il Chiesina che lo porta solitario in prima posizione con p.8,2 punti sopra il Progetto Volley Bottegone. Un successo mai in discussione come dice il punteggio nei parziali: 25-22/25-19/25-15, maturato nonostante l'assenza per infortunio delle due bande titolari Fanucchi e Santucci. Eccellente il lavoro di coach Debora Bochicchio,alla quale è affidata la direzione tecnica anche della squadra under 18. Il presidente Roy Tocchini è fiero di salutare anche l'ingresso del nuovo coach della squadra under 16 Tommaso Puccinelli che ha preso il posto di Federico Fiaschi.