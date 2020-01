Sport



Polisportiva Capannori, vincono ancora Under 16 e Aquilotti

martedì, 28 gennaio 2020, 16:59

Ancora un fine settimana positivo per le giovanili della Polisportiva Capannori. Con l'Under 18 che riposava, a scendere in campo è stata l'Under 16 Silver di coach Piochi che ha vinto nettamente contro il fanalino di coda Montecatini (55-21) grazie a un parziale di 17-4 nel secondo quarto che ha nettamente indirizzato l'incontro. Due punti importanti per il gruppo targato Veravision che a quattro giornate dal termine della prima fase rafforza la propria posizione tra le prime quattro che vale il passaggio del turno.

VERAVISION: Tafa 5, Kola 13, Puccinelli 4, Benedetti, Selvino, Di Martella Orsi 25, Aliu, Carrillo, Biagetti, Paterni 6, Frediani, Pinochi 2. All. Piochi



Bella prova anche del gruppo Aquilotti targato Autolotus.it e allenato da Chiara Tessaro e Nicola Nieri che supera i pari età della Ludec Porcari nel derby della Piana. Per i giovani biancorossi una prestazione in costante crescendo in cui continuano a evidenziarsi i progressi della squadra.