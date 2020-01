Sport



Riprende l'attività della Pugilistica Lucchese in vista della finale di Demollari

giovedì, 9 gennaio 2020, 14:08

L’Asd Pugilistica Lucchese chiusa la pausa delle feste natalizie, riprende l’attività pensando in primis alla finale del Trofeo delle Cinture Wbc pesi leggeri e dove si andrà all’asta per organizzare il match che vede lottare per il titolo, il pugile di casa Marvin Demollari contro l’avversario delle Marche “Charly” Metonyekpon.

"C’e una finale da disputare - spiega il team manager della Pugilistica Lucchese, Maurizio Barsotti - possibilmente entro la fine di febbraio, così ha comunicato la Federazione Pugilistica Italiana ai due finalisti, il nostro Marvin Demollari e Charlemagne Metonyekpon “Charly” del Boxing Club Castelfidardo. In palio la cintura del “ trofeo delle Cinture Wbc, ovvero la principale sigla mondiale del pugilato professionistico World Boxing Council che sponsorizza l’evento e la Fpi (Federazione Pugilistica Italiana) per la categoria dei pesi leggeri sulla distanza delle otto riprese al peso di 61.237 kg.. Un evento che ambedue i rispettivi clan pugilistici vogliono organizzare in “casa“ anche se il match è sulla carta equilibratissimo tra due pugili giovani e ambiziosi, Demollari classe 1994, Charly è del 1995 con pari esperienza sul ring sia da dilettanti che da professionisti, cambia lo stile. Demollari decisamente più fighters mentre Charly appare più impostato a boxare alla distanza".

Al momento non c’e stato accordo tra le due parti anche se la trattativa è stata cordiale e corretta ma ovviamente le due società puntano a fare la “grande serata“ sul ring di casa perché questo è un match vero, che sicuramente a prescindere da dove venga fatto, per la nostra città era in programma per le date del 15 o 16 febbraio oppure nelle Marche, vedrà il tutto esaurito. Per Lucca la Pugilistica Lucchese ha chiesto varie disponibilità di sede con l’amministrazione comunale Città di Lucca che è pronta a dare il suo appoggio per trovare una location adeguata, nel caso anche il Comune di Capannori sarebbe disponibile, così come la tv locale potrebbe pensare di riprendere la serata.

"Il termine per presentare l’offerta – conclude Barsotti - è stato fissato a questo venerdì 10 gennaio alle ore 15, dopo si saprà subito l’esito, la nostra società ha già inviato la sua offerta economica che andrebbe a coprire le borse dei pugili e le spese del team avversario, non rimane che attendere. In caso di successo si lavorerà per allestire anche un ricco contorno con i pugili lucchesi a cominciare da Bush Chinedu (elite 75 kg), Lorenzo Frugoli (youth 69 kg ) e poi Alessandro Gatti (elite 2 di 60 kg), Andrea Bardazzi (elite 2 per i 64 kg), Michele Raffanti (elite 2 sempre 60 kg), Lorenzo Garofano (youth 64 kg) ed i giovanissimi Matteo Mencaroni (junior 45 kg) e Riccardo Matteucci (schoolboy 45 kg) oltre a Miria Rossetti Busa e Noemi Garofano (junior femminili). Un evento sportivo nazionale della nobile arte professionistica che vede sì impegnata la nostra Pugilistica Lucchese, ma anche con un bellissimo ritorno di immagine per la nostra città".