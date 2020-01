Sport



Serie B femminile, inizia il girone di ritorno

venerdì, 17 gennaio 2020, 17:47

Al giro di boa le Senior Spring che partecipano al campionato tosco-ligure-umbro di serie B. Si torna a giocare in prima di ritorno contro Avvenire 2000 Rifredi, con tutta la possibile voglia di rivalsa per dimenticare la sconfitta dello scorso ottobre al Palazzetto Valenti per 59-52.

Da allora le due squadre hanno avuto percorsi differenti, con Rifredi che si è fermata a 3 vittorie (Lucca, Grosseto, La Spezia) e in tredicesima posizione, mentre Lucca ha staccato 8 referti rosa (Siena, San Giovanni V.no, La Spezia, Lavagna, Grosseto, Prato, Pegli, Florence) e chiude l'andata in quinta posizione.

"Importante cominciare bene il girone di ritorno - puntualizza coach Giannelli - Avvenire ci ha messo in difficoltà all'andata e non dobbiamo certo farci ingannare dalla classifica. Mi aspetto una prova di carattere e di Squadra da parte nostra".

Ci sono quindi tutti gli elementi per assistere ad una interessante gara, appuntamento al Palatagliate sabato 18 gennaio ore 18.00.

Arbitri designati i signori Matteo Landi di Pontedera e Francesco Barbarulo di Vinci.