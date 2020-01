Serie B femminile, Le Mura Spring supera Firenze Rifredi

Altri articoli in Sport

domenica, 19 gennaio 2020, 08:53

La Genova ha perso, dimostrando però di saper giocare a basket e di saperlo fare bene, specialmente con i suoi giovani, una partita giocata con molta intensità a viso aperto

sabato, 18 gennaio 2020, 18:47

Da due anni un nome nuovo si è affacciato nel panorama vollystico lucchese, quello del Volley Porcari. Il suo presidente Roy Tocchini è riuscito con il suo entourage a creare un ambiente dove tutti e tutte si sentono parte di un gruppo

sabato, 18 gennaio 2020, 10:25

Stasera contro Moncaro Moie di Maiolati Becheroni deve inventarsi una nuova formazione dal momento che capitano Roni in settimana si è allenata a ritmi ridotti per l'infortunio incorso a Perugia

venerdì, 17 gennaio 2020, 22:12

Da Filecchio per saltare sulle più prestigiose pedane di tutto il mondo per inseguire un sogno chiamato Giochi Olimpici. Idea Pieroni, classe 2002 e atleta tesserata con la Virtus Lucca, rappresenta a tutti gli effetti una delle principali promesse nazionali di una disciplina, il salto in alto

venerdì, 17 gennaio 2020, 17:47

Al giro di boa le Senior Spring che partecipano al campionato tosco-ligure-umbro di serie B. Si torna a giocare in prima di ritorno contro Avvenire 2000 Rifredi, con tutta la possibile voglia di rivalsa per dimenticare la sconfitta dello scorso ottobre al Palazzetto Valenti per 59-52

venerdì, 17 gennaio 2020, 17:23

Rinfrancata dalla buona prova contro la Passalacqua Ragusa, non sono arrivati i due punti ma le biancorosse hanno fatto partita pari con la capolista, Lucca attende con rinnovata fiducia la Della Fiore Broni nel posticipo, palla due fissata alle 19.30, della seconda giornata di ritorno