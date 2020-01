Serie B femminile, vittoria sofferta per Le Mura Spring contro Florence

Altri articoli in Sport

domenica, 12 gennaio 2020, 08:41

La Geonova ha provato a tenere il passo della Blukart, a tratti c'è riuscita, ma non è stata mai in grado di impensierire più di tanto i San Miniatesi

sabato, 11 gennaio 2020, 12:51

Terza vittoria di fila per la Farmacia Biagi Capannori che continua a risalire la classifica del campionato di Promozione grazie al successo casalingo contro il fanalino di coda Massa

sabato, 11 gennaio 2020, 09:57

In B1 la Bionatura è attesa ad una trasferta piuttosto abbordabile al Pala Itet Capitini contro la 3M Pallavolo Perugia

venerdì, 10 gennaio 2020, 19:15

L'Etruska San Miniato è seconda con 22 punti, 5 partite in più vinte rispetto ai bianco/rossi esce però da una sconfitta con la prima in classifica e possiamo esserne certi che vorrà ripartire dal Palatagliate con i due punti in tasca

venerdì, 10 gennaio 2020, 16:05

Con l’intento di mettersi alle spalle la sconfitta interna del turno precedente, il Gesam Gas e Luce Lucca è pronto ad iniziare il proprio girone di ritorno, consapevole di affrontare una delle due principali pretendenti al titolo tricolore

giovedì, 9 gennaio 2020, 14:08

L’Asd Pugilistica Lucchese chiusa la pausa delle feste natalizie, riprende l’attività pensando in primis alla finale del Trofeo delle Cinture Wbc pesi leggeri e dove si andrà all’asta per organizzare il match che vede lottare per il titolo, il pugile di casa Marvin Demollari contro l’avversario delle Marche “Charly” Metonyekpon