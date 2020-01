Sport



Si moltiplicano gli impegni per Luna Carocci che trionfa anche a Parigi

venerdì, 17 gennaio 2020, 08:46

di Valter Nieri

L'RC Cannes espugna anche Parigi per l'ennesimo trionfo di Luna Carocci che continua a raccogliere soddisfazioni e ad essere ancora in gioco su tutti i fronti. La Legende si è imposta per 3-1 (14-25/16-25/25-23/23-25) pur priva della sua centrale titolare, la bulgara Mira Todorova,impegnata con la nazionale e molto bene sostituita dalla Mayer.



"E' stata una vittoria importante - dice la globetrotter - contro una squadra che farà molto bene nel girone di ritorno. La temevamo perchè si è rinforzata nel mercato di riparazione di gennaio con il ritorno dell'attaccante titolare Dascalu e poi aveva recuperato dopo un lungo infortunio la centrale francese Isaline Sager. Siamo state brave a contenere il ritorno di Paris giocando con determinazione e carattere ma dimostrando anche di saper leggere la gara."



Il mercato di gennaio ha riguardato anche voi? "Alcune novità - risponde Luna - in effetti ci sono state. Il nostro secondo opposto Szcwurowska,dopo piccoli interventi al menisco, ha preferito scindere il contratto che la legava al Cannes anche per la prossima stagione. La seconda palleggiatrice Tanja Grbic ha preferito andare titolare nel campionato ungherese con il Bekoscsxbai ed è stata rimpiazzata dalla venticinquenne statunitense Ashlev Evans."



Il successo nella capitale francese ha visto in campo questo roster: Signorile in regia con opposta Diouck;al centro Kloster-Mayer; in posto 4 Kodola-Rankovic e libero Carocci. Con questi tre punti la squadra della Croisette balza al comando della classifica a pari merito con Mulhouse (che però ha una partita in meno) a quota 37, seguita ad un punto dal Nantes. Più distanziato Beziers, quarto con p.31, sconfitto nell'ultimo turno 3-2 dal Vandoeuvre. Il libero lucchese a cuore aperto svela le sue intenzioni a La Gazzetta di Lucca: "Vogliamo restare in corsa sulle tre competizioni e solo con tanto lavoro possiamo riuscirci. I prossimi mesi ci diranno dove possiamo arrivare e non avremo niente da rimproverarci soltanto dopo aver messo il massimo impegno".

DOMANI SERA TRASFERTA A MOUGINS E MARTEDI CHAMPIONS LEAGUE CONTRO LE RUSSE DELL'URALOCHKA

Il Cannes è atteso in Ligue A ad una trasferta sulla carta abbastanza agevole domani sera a Mougins in un derby stracittadino,visti i pochi chilometri che separano le due squadre. Il Mougins è penultimo in classifica ed ha vinto finora soltanto una partita. Però non è un impegno da sottovalutare perchè la squadra si è rinforzata con l'appena arrivata forte schiacciatrice ungherese Agnes Pallag. Quindi martedi Luna Carocci e compagne torneranno a calcare il parquet del Palavittorie nel quarto turno di Champions League del raggruppamento E. Dopo aver vinto le prime tre partite inizia per loro il girone di ritorno e l'avversario di turno è Uralochka. Un eventuale successo consentirebbe di conservare il primo posto anche se la qualificazione per i quarti di finale è rimandata ai due turni successivi del 5 febbraio in Bulgaria contro il Maritsa Plovdiv e soprattutto del 18 febbraio a Mosca contro la Dinamo. Non c'è tregua per il libero lucchese che sogna in grande, ma atteso ad ogni partita a tirar fuori il meglio di se stessa ed in questi frangenti è per lei fondamentale rimanere concentrata per continuare ad esprimere buone prestazioni estraniandosi da qualsiasi possibile disturbo, soprattutto in trasferta, per cercare quella svolta psicologica alle sue motivazioni.