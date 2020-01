Sport



Tau Calcio Altopascio, il prepartita di Cristiani: "Si va a Cascina con fiducia e entusiasmo"

martedì, 7 gennaio 2020, 13:59

Cascina-Tau, ci si riprova. Dopo il posticipo per maltempo, domani, mercoledì 8 gennaio, il Tau riparte per incontrare di nuovo il Cascina. Una partita che, all'andata, finì 2 a 1 per gli amaranto.

La formazione di mister Cristiani, reduce del 4 a 0 contro la Massese, arriverà a Cascina con fiducia ed entusiasmo: «Speriamo che la gara ci dia un ulteriore slancio - commenta mister Cristiani -. Un'eventuale vittoria darebbe il segnale di una squadra che vuole giocarsele fino in fondo per stare tre le prime della classifica. Il Cascina, comunque, fa paura perché è una squadra forte in tutti i reparti, con valori importanti e giocatori esperti».

«La rosa è al completo - prosegue Cristiani -: abbiamo la fortuna di poter impiegare giocatori che si sono spesi meno contro la Massese. È il valore aggiunto del Tau: avere a disposizione atleti versatili, pronti e capaci di leggere il gioco in ogni sua fase».