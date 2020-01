Sport



Tau Calcio Altopascio, si torna in campo: due vittorie e una sconfitta per le giovanili

martedì, 7 gennaio 2020, 12:04

Tornano in campo le giovanili del Tau Calcio Altopascio e portano a casa due vittorie e una sconfitta. Perdono di misura gli Allievi Elite contro la Lastrigiana, mentre i B si impongono sulla Cattolica Virtus. Bella vittoria anche dei Giovanissimi Elite che segnano 3 reti alla Lastrigiana.

Allievi Elite

Lastrigiana – Tau Calcio 1 – 0

Formazione Lastrigiana: Mocanu, Benvenuti, Salvagnini, Guastella, Mugnaini, Rossi, Pierattini, Caparrini, Fallani, Ferrillo, Angioli, Dumitrean G., Dumitrean S., Vanzi, Piazza, Materassi.

Formazione Tau Calcio: Likaj, Duranti, Iannello, Filieri, Amorus, Quilici, Belluomini, Tragni, Menconi, Bachini, Bellucci, Di Biagio, Gigante, Kane, Lartini, Manfredi, Rocco, Vitrani.

Marcatori: Ferrillo.

Inizio difficile per gli amaranto di mister Giuli che vengono battuti di misura dalla Lastrigiana. Ferrillo coglie al volo il cross di Caparrini e al 19' segna il gol dell'uno a zero. Il Tau non ci sta e contrattacca al 48' con una punizione battuta da Menconi, respinta da Mocanu. La Lastrigiana ci riprova al 65' e al 78' ma Likaj non fa passare. Gli amaranto restano in quinta posizione con 27 punti e si preparano ad ospitare lo Scandicci.

Allievi B

Tau Calcio – Cattolica Virtus 3 – 1

Formazione Tau Calcio: Di Biagio, Lleshi, Lotti, Mauriello, Gigante, Ceccarelli, Sabatini, Vitrani, Manfredi, Rocco Forentini, Calu, Banti, Giannotti, Kane, Oliva, Paolinelli, Warid,

Formazione Cattolica Virtus: Meucci, Falaschi, Celli, Zeroni, Zannino, Hoxhaj, Papalini, Bartolozzi, Bigozzi, Rossi Lottini, Magnolfi, Barberi, Micheli, Righi, Vigano, Moriani, Di Gaudio, Pilacchi.

Marcatori: Manfredi 2, Sabatini; Bigozzi.

Primo tempo al cardiopalma: gli amaranto passano in vantaggio al 10' con Manfredi che raddoppia al 13'. Bigozzi accorcia le distanze al 30' ma Sabatini ristabilisce la superiorità amaranto al 32'. Nel secondo tempo il Tau amministra bene la Cattolica che cerca il riscatto. Appuntamento sabato 11 gennaio contro la Sestese.

Giovanissimi Elite

Tau Calcio – Lastrigiana 3 – 0

Formazione Tau Calcio: Velani, Conticelli, Bargellini, Vellutini, De Luca, Michelucci, Pittalis, Ferrucci, Lari, Vitolo, Coppola, Maranghi, Maurelli, Cinelli, Zani, Sammartino, Croci, Scarselli.

Formazione Lastrigiana: Amelia M., Alessiani, Ferrucci, Innocenti, Amelia M., Gasparini, Arena, Bacheca, Piccini, Manetti, Toma. El Youssefi, Puzzangara, Grevi.

Marcatori: Ferrucci, Lari 2.

Bell'esordio per i Giovanissimi Elite che conquistano subito un rotondo 3 a 0 contro la Lastrigiana. Gli amaranto di Pucci restano saldi al primo posto in classifica, distanziando il Margine Coperta di 3 punti. Prossimo appuntamento contro lo Scandicci.