Torna forte il ruggito della Pantera. In D Toscana Garden umiliata dall'ultima in classifica

lunedì, 27 gennaio 2020, 10:05

di Valter Nieri

Il ruggito della Pantera, ammaestrata da Sandro Bigicchi, torna forte e mette paura ad un l'Giglio mai in partita e incapace di reagire. Meglio di così non poteva chiudersi il girone di andata della prima squadra lucchese che, alla quarta vittoria consecutiva, consolida la sua posizione nella griglia dei play-off, salendo solitaria in terza posizione.

Nel girone B della serie C la Kriva Pantera Lucchese si è sbarazzata per 3-0 del malcapitato avversario, che affonda sotto i colpi di una squadra veloce che esalta il pubblico, costantemente numeroso in questa stagione. Convince il gioco di Livia Bartoli e compagne, a tratti spettacolare per la rapidità mostrata da una squadra costruita da Bigicchi a sua immagine e somiglianza.

Le atlete si scuotono, spinte da questo coach senza freni, sempre in fibrillazione per come si agita ed urla incitandole continuamente per tenerle concentrate. Dopo che ha nuotato a lungo contro corrente,per i diversi infortuni, torna il sereno nella società di Papini e Arfavelli. La squadra sabato era al gran completo, potendo disporre di tutte le sue unità e quando è così sono veramente pochissime le squadre che possono contrastarla.

Una squadra di esperienza che ha unito le sue qualità all'esuberanza giovanile di alcune atlete che faranno parlare di sé anche in futuro: soprattutto sono da tenere in considerazione sotto questo aspetto il libero Caterina Bini e la palleggiatrice Margherita Farella. I tre set commentano l'andamento della partita (25-18/25-13/25-19).

Le protagoniste sono state Livia Bartoli in regia con opposta Sara Barberini; Arianna De Cicco ed Alessia Bramante al centro; Cristina Dovichi e Dania Torriani di banda; liberi alternati Elena Davini e Caterina Bini. Nel terzo set c'è stato spazio anche per la centrale Federica Piegaia e per l'attaccante Teresa Farsetti che si è alternata nei ruoli di banda ed opposto, rimarcando la superiorità della Pantera, dove tutte si sentono titolari, perché è così che un gruppo insegue i suoi sogni: unite per un unico obiettivo chiunque giochi secondo le esigenze e le scelte tecniche dell'allenatore che possono mutare secondo l'avversario.

Il Palamartini sempre più una roccaforte della Pantera che ha perso una sola partita contro la stratosferica Ambra Cavallini, ancora a punteggio pieno e che ha già un piede in B2 per la promozione diretta, peraltro incontrata nel peggior momento a causa dei diversi infortuni.

La classifica è comunque in sintonia con il programma. Alle spalle dell'Ambra che guida con p.39 c'è l'Errepi Grosseto a 30, poi la Kriva Pantera Lucchese a 28. Quarta l'Am Flora Buggiano p.27, Pallavolo Cascina 25 e Casciavola 21. Quest'ultima sarà la prossima avversaria delle lucchesi al Palamartini. La partita si giocherà l'8 febbraio alla ripresa del campionato che si ferma una settimana per dare spazio alle Final Four di Coppa Italia.

IN SERIE D TOSCANAGARDEN INGUARDABILE E SCONFITTA DAL SALUMIFICIO SANDRY VOLLEY CECINA

In serie D nel girone A non mancano le sorprese. Quella però negativa riguarda il volley capannorese con la Toscanagarden Nottolini che merita di essere criticata per essere affondata sotto i colpi del Salumificio Sandry Volley Cecina. Al palasport Ester ed Astrid le bianconere sono apparse spente,senza mordente e senza gioco. Le capacità di Capponi di rianimarle ci sono, però resta l'amarezza per aver perso in maniera netta subendo la supremazia dell'ultima in classifica, alla seconda vittoria stagionale, che pur vincendo rimane fanalino di coda.

L'umiliante punteggio di 3-0 (25-20/25-22/25-22) non rispecchia per niente le grandi qualità della Toscanagarden che non si sono viste e la società di Paolo Gradi ed Enrico Bertini non sarà certo soddisfatta di un risultato così pesante, con tutti i sacrifici sostenuti soprattutto dopo l'acquisizione del pacchetto del Monsummano.

"Il nostro obiettivo è la salvezza - continua a dichiarare Capponi anche se Paolo Gradi ha sempre sostenuto di ambire alle prima posizioni - Far crescere queste giovani promettenti è sicuramente l'obiettivo principale, ma al termine del girone di andata anche il gioco dovrebbe dare più garanzie per una squadra che rappresenta una società importante come la Nottolini. Un risultato che non è nemmeno giustificato dalle assenze di Sara Zarattini, tornata affaticata dallo stage azzurro ed impiegata con la squadra di 1.a divisione, e di Martina Nuti, in panchina con la Bionatura a Roma. In settimana anche il Direttore Tecnico Sandro Becheroni vorrà avere delle spiegazioni su quanto accaduto.Queste le bianconere di Cecina: Bertagnini, Biagioni, Bindi, Castiglioni, Catani, Lunardi (K), Mazzoni, Pitrolo, Romani, Staccioli, Ter Braake.

Con questa sconfitta la squadra di Capponi perde contatto con le prime in una classifica che vede ancora al primo posto Luca Consani di Grosseto con p.34, seguita da Cascina a 29, Riotorto e Jenco 28 e soltanto quinta la Toscanagarden appaiata a V.P.Volley con p.25.

IN PRIMA DIVISIONE LIBERTAS PONTE A MORIANO ANCORA A PUNTEGGIO PIENO DOPO 9 GIORNATE

La Libertas Ponte a Moriano non conosce ostacoli e continua a guidare la classifica nel girone B di 1.a Divisione a punteggio pieno dopo 9 giornate. La squadra di coach Nelli si è aggiudicata anche il big-match del Palasport di Fornaci di Barga superando per 3-1 il Barga Coppo Team. Al vantaggio inziale dopo aver vinto il primo set per 21-25, c'era stato il ritorno della squadra garfagnina che aveva annullato il set di svantaggio vincendo il secondo per 25-17.

Poi la squadra di Nelli ha ingranato la quarta vincendo i set successivi per 13-25 e 14-25.Un'ulteriore dimostrazione di forza della squadra che fa sognare la tifoseria locale. Questo l'assortito gruppo della Libertas: Andreotti, Buselli, Carignani, Cosci, Del Tredici Alessia, Del Tredici Giulia, Penati, Gori, Pellegrini, Quilici Benedetta, Saettoni. Nella 9.a giornata da registrare anche la sconfitta della Toscanagarden Nottolini in Garfagnana per 3-0 ed il successo del Valdiserchio in una partita emozionante contro la Kriva Pantera Lucchese per 3-2.