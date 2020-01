Tre navigatori Aci Lucca al Rallye di Monte-Carlo

Altri articoli in Sport

sabato, 25 gennaio 2020, 16:06

Era da tempo nell'aria che Chiara Puccini avrebbe lasciato la Bionatura Nottolini. Ora è ufficiale: però non passa alla Timenet Empoli, come sembrava in un primo momento, ma al Blu Volley di Quarrata

sabato, 25 gennaio 2020, 13:39

Tutto è pronto per una nuova entusiasmante stagione, e per questo debutto 2020 il team AMORE e VITA – Prodir è volato in Argentina, dove da domenica 26 gennaio fino al 2 febbraio si svolgerà la Vuelta a San Juan Internacional

sabato, 25 gennaio 2020, 10:53

Si chiude stasera il girone di andata del girone B di serie C. Al Palamartini di San Marco la Kriva Pantera Lucchese riceve il Giglio di Castelfiorentino con ritrovato entusiasmo dopo il doppio successo esterno nei derby di Pisa e di Viareggio, ma, soprattutto, con il recupero delle atlete infortunate

sabato, 25 gennaio 2020, 10:23

Dopo il bel successo in campionato contro il Cefa Viareggio, il gruppo sportivo Aquilotti è andato a trovare il proprio sponsor Autolotus.it in via dell'Aeroporto 1 a Tassignano per ringraziare la titolare Clea Giannecchini del supporto alla loro attività

sabato, 25 gennaio 2020, 10:10

Oggi sabato 25 gennaio alle 18.30, sul parquet del Palatagliate si affronteranno la Geonova e il Costa d'Orlando, squadra siciliana a pari punti della Geonova, ma uno scalino sopra in classifica, in zona play-off

venerdì, 24 gennaio 2020, 19:48

Il Basketball Club Lucca al centro dell'attenzione e ne avrebbe fatto volentieri a meno: i due giocatori finiti in panchina, Vico e Genovese, non erano più sopportabili economicamente