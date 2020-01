Sport



Un mese di grandi eventi per Lucca e l’Atletica Virtus

giovedì, 16 gennaio 2020, 09:12

Un mese di grandi eventi, in attesa di una primavera che porterà con sé i lavori al Campo Moreno Martini. È quello che aspetta l’Atletica Virtus Lucca, che dal 2 febbraio all’8 marzo sarà protagonista non soltanto con i suoi alfieri, ma anche dal punto di vista organizzativo, in quattro eventi di rilievo regionale e nazionale.

Si comincia tra due settimane, il 2 febbraio, quando gli splendidi spalti delle Mura Urbane di Lucca ospiteranno i Campionati Regionali societari di Cross, Agonistico e Promozionale. Una grande mattinata sotto il segno del mezzofondo, con cinque categorie al via e centinaia di atleti provenienti da tutta la Toscana. L’appuntamento segue i Campionati Regionali di Staffette andati in scena lo scorso anno e l’obiettivo Virtus è duplice: organizzazione perfetta e risultati di rilievo, così come avvenuto nel 2019.

Il 23 febbraio, al Campo Moreno Martini, spazio ai lanciatori, con la fase regionale di qualificazione ai campionati nazionali che assegnerà anche i titoli toscani. Si tratterà di un gustoso antipasto in vista dell’evento più prestigioso che chiuderà questo intenso mese di attività: i Campionati Invernali di Lanci in programma il 7 e l’8 marzo. Dopo le fasi regionali, sarà ancora a Lucca che si assegneranno i titoli tricolore nel disco, martello e giavellotto, giovanili e assoluti. È la settima volta per Lucca e la Virtus che dal 2012 al 2016 e poi di nuovo dal 2019 ha ospitato l’evento. Un vero vanto, frutto del lavoro organizzativo biancoceleste su cui la Fidal punta ad occhi chiusi.