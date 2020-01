Sport



Una Bionatura in piena emergenza riceve stasera Moncaro Moie

sabato, 18 gennaio 2020, 10:25

di Valter Nieri

Non è certo una stagione fortunata per le bianconere della Bionatura Nottolini, rattoppate per le diverse assenze. Non tutte le ciambelle nascono con il buco ed anche per l'integrità fisica appaiono lontane le ultime due stagioni che non avevano quasi mai portato nessuna atleta in infermeria.

Stasera contro Moncaro Moie di Maiolati Becheroni deve inventarsi una nuova formazione dal momento che capitano Roni in settimana si è allenata a ritmi ridotti per l'infortunio incorso a Perugia.

Per fortuna la risonanza magnetica non le ha diagnosticato patologie ai legamenti, ma una contropatia femorale e al piatto tibiale comunque fastidiose per essere subito impiegata stasera. Sembra in fase di guarigione Lara Salvestrini anche se non è ancora al cento per cento. Per lungo tempo infortunata, probabilmente non vedremo più giocare in questa stagione al Palapiaggia Chiara Puccini, in chiaro dissenso con la società dal momento che non si allena da quasi un mese e non era presente nemmeno nella trasferta di Perugia. In merito queste le dichiarazioni del presidente Paolo Gradi: "Con Chiara si va verso una rescissione consensuale del contratto. Manca soltanto la sua firma e dovrebbe essere questione di ore per scindere i nostri rapporti che sono comunque stati bellissimi e ricchi di soddisfazione".

STASERA UNA VITTORIA ALLONTANEREBBE LA BIONATURA DALLA ZONA ROSSA

Una partita delicata quella di stasera. La squadra di coach Lombardi è reduce da un rotondo successo interno per 3-0 contro Città di Castello in uno scontro diretto nelle zone basse della classifica, che ha rilanciato le proprie velleità. A Capannori verrà per confermare il buon momento e giocherà con tutte le sue forze per cercare di uscire dalla zona rossa. La classifica in basso vede la Bionatura appaiata al Csi Clai Imola con 15 punti. Seguono 3 M Perugia e Angelini Cesena a quota 13, Moncaro Moie 11, Città di Castello 10 e Blu Volley Quarrata, che soltanto un miracolo può tirarla fuori dalle sabbie mobili, fanalino di coda a quota 6. La Bionatura quindi non può permettersi di perdere per non ritrovarsi in una posizione molto scomoda e non preventivata. Deve rialzare subito la testa per non trovarsi invischiata nelle zone basse della classifica. Tutto questo anche in considerazione di un calendario ostico che attende Roni e compagne subito dopo con due trasferte consecutive a Roma contro le Under 18 CdPazzi, imbottite di talenti, e Cesena. Quindi ha il turno di riposo non certo in un momento felice dove è necessario muovere la classifica. Le ragazze devono assumersi le proprie responsabilità e ritrovare quello spirito di gruppo che ha fatto di loro la squadra rivelazione delle ultime due stagioni. In un momento del genere devono essere brave a non commettere troppi errori a causa della componente psicologica che incide nei momenti di forte tensione.

LE MOSSE SULLO SCACCHIERE DI COACH BECHERONI

"Siamo consapevoli delle nostre difficoltà in questo momento non certo felice per i nostri colori ma continuo ad avere fiducia nel gruppo che gioca sempre per vincere". Queste le dichiarazioni poche ore prima dell'incontro di coach Becheroni, più volte accusato di non cambiare mai la formazione, ma in un momento dove tutto andava per il verso giusto. "Quando non si cambia - dice il tecnico - vuol dire che tutto fila liscio. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche ma ripeto ho fiducia nel gruppo,compreso le ragazze chiamate in causa stasera".

L'orientamento del tecnico sembra verso l'impiego di Arianna Magnelli ancora in zona 4 come a Perugia, S2, al fianco di lara Salvetrini, S1. Al centro accanto ad Erika Mussi potrebbe essere impiegata Francesca Mazzuola oppure la giovanissima Benedetta Catani. E' proprio il reparto centrale che da più garanzie a Moie incisivo con la coppia Rosa-Luciani, spesso fonte di ispirazione del gioco imposto dalla regista Paparelli. Con l'impiego della Magnelli in posto 4, verrebbe naturale nella rotazione la sua costanze alternanza in seconda linea con Asia Ceragioli.

"Un'altra soluzione - conclude coach Becheroni - potrebbe esssere quella di schierare in posto 4 Sara Zarattini, fresca di chiamata in azzurro da Davide Mazzanti per uno stage con la nazionale pre-juniores. A quel punto la Magnelli potrebbe giocare in zona 3 nel suo ruolo naturale." Alternative e dubbi che soltanto all'ultimo istante scioglierà l'Alex Ferguson della Nottolini, tenendo sulla corda tutte le sue ragazze. La squadra può contare anche sull'impiego di due forze del campionato: Sofia Renieri, uno dei migliori opposti, la migliore delle bianconere a Perugia pur nella sconfitta e Ilaria Battellino, una garanzia in difesa.



LA SOCIETA' INVITA IL PUBBLICO A SOSTENERE LA SQUADRA

La Bionatura può contare sul grande attaccamento del suo pubblico, invitato a gremire i gradini del Palapiaggia in questo delicato momento per dare una spinta alla squadra, spesso decisivo nel ribaltare i pronostici contro le grandi corazzate, vedi Emilbronzo Montale salita lo scorso anno in A2 e Pesaro e Urbino in questa stagione. Fischio di inizio ore 21.

Foto Simone Lencioni