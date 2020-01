Sport



Via ai campionati di volley con trasferte abbordabili per Bionatura e Kriva

sabato, 11 gennaio 2020, 09:57

di Valter Nieri

I campionati di volley riprendono il loro corso dopo la lunga sosta per le festività natalizie. Obiettivo delle atlete ritrovare la forma fisica, soprattutto, per coloro che hanno accumulato qualche chilo di troppo dopo le abbuffate di Natale.

In B1 la Bionatura è attesa ad una trasferta piuttosto abbordabile al Pala Itet Capitini contro la 3M Pallavolo Perugia, quartultima in classifica, anche se il livellamento del campionato induce a non sottovalutare nessun impegno e a non dare niente per scontato, come predica sempre coach Sandro Becheroni che sta facendo miracoli per conservare la settima posizione in classifica, nonostante la serie di infortuni che ha gravato sulla sua squadra compreso quello di Lara Salvestrini, unico innesto nel roster titolare rispetto alla scorsa stagione. Si gioca oggi a partire dalle ore 17 per l'11^ giornata.

Trasferta sulla carta piuttosto agevole anche per la Kriva Pantera Lucchese, impegnata nel girone B di serie C stasera alle ore 21 al Pala Dream Volley di Pisa contro uno sfiduciato Codipi Dream Volley, fanalino di coda della classifica con soli 2 punti, senza avere ancora gustato il sapore della vittoria. La squadra di Bigicchi è in sintonia con i programmi, occupa il quarto posto in classifica con 19 punti in dieci giornate, preceduta di due soli punti dall'AM Flora Buggiano che stasera affronta Cascina. La Kriva con una vittoria potrebbe consolidare la sua posizione nella griglia del play-off mentre per la promozione diretta i giochi sembrano fatti per l'Ambra Cavallini delle lucchesi Miccoli, Chericoni e Coselli, ancora a punteggio pieno con 30 punti e che sta facendo un campionato a sé dimostrando una superiorità schiacciante sul lotto delle concorrenti

IN SERIE D PER LA TOSCANAGARDEN UN DERBY ELETTRIZZANTE AL PALA ITC DI VIAREGGIO

Turno in trasferta anche per la Toscanagarden nel girone A di serie D impegnata stasera alle 21 al Pala ITC di Viareggio contro Jenco Volley Scool. Un derby spareggio per la quarta posizione, occupata attualmente dalle ragazze di Capponi, che però precede le avversarie di un solo punto e quindi una partita aperta che può dare adito a qualsiasi scenario. Rimanere con i nervi saldi e concentrate sarà determinante per imporsi e continuare a sperare nei play-off,riservati in serie D soltanto alla seconda e terza classificata, mentre la prima accede direttamente alla serie C.

IN PRIMA DIVISIONE LA LIBERTAS PONTE A MORIANO CERCA I TRE PUNTI A BUGGIANO PER RIMANERE A PUNTEGGIO PIENO

Una delle note più positive della stagione vollystica è sicuramente la Libertas Ponte a Moriano. Il suo coach Alessandro Nelli ha trovato la formula giusta per creare entusiasmo ed amalgama in una squadra che sta sciorinando un buon volley e che oggi alle 18 a Buggiano ha la possibilità di rimanere a punteggio pieno dopo 7 giornate assieme al Progetto volley Bottegone. Le due squadre sono appaiate in testa alla classifica con p.18, in attesa di rompere gli equilibri l'8 febbraio nello scontro diretto a Bottegone di Pistoia.

IN SECONDA DIVISIONE IL PORCARI VOLLEY AL PALACAVANIS AFFRONTA CHIESINA

Terza giornata di gare per il campionato di seconda divisione. Stasera alle 19,30 il Porcari Volley al Palacavanis affronta Chiesina Volley, dopo aver vinto le prime due partite. Al comando della classifica c'è il Progetto Volley Bottegone con p.6, seguita da Porcari Volley e Kriva Pantera Lucchese a p.5, sconfitta ieri sera al tie-break a Bottegone di Pistoia. La squadra del presidente Roy Tocchini non nasconde le sue velleità di promozione in un progetto che prevede la scalata fino alla serie C in poche stagioni. Al Palacavanis procede il gemellaggio fra basket e volley in una sorta di Cittadella sportiva per reclutare ragazze vogliose di giocare a basket con la Ludec ed a volley con il Porcari Volley.

LUNA E MAILA, PER LORO ANCORA QUALCHE GIORNO DI RIPOSO

Luna Carocci e Maila Venturi, ritardano a rimetteresi le ginocchiere. Le due principali rappresentanti del volley lucchese sono ancora in sosta per qualche giorno. Luna Carocci riprende a giocare martedi per la 15^ giornata di Ligue A in trasferta a Parigi. Il suo Cannes è al secondo posto in classifica, preceduto di 3 lunghezze da Mulhouse. Per Maila il rientro è previsto mercoledì per la 14^ giornata del campionato di serie A 1 con il Bisonte atteso nella difficile trasferta di Busto Arsizio. Il Bisonte occupa la settima posizione in classifica con p.18. In prima posizione c'è Imoco Volley con p.36 che precede di 6 lunghezze Busto Arsizio.

Foto Simone Lencioni