Sport



Virtus Lucca: un week-end da record

mercoledì, 29 gennaio 2020, 11:30

Difficile immaginare un esordio migliore: il nuovo alfiere della Virtus Edoardo Accetta gareggia ad Ancona nel triplo e vola letteralmente a 16,21 conquistando così il record toscano indoor. Per il venticinquenne atleta milanese un esordio assoluto in maglia biancoceleste da incorniciare che fa ben sperare per il proseguo della stagione.

Ed è sempre dai salti che nel weekend arriva un altro risultato di prestigio: il titolo regionale conquistato da Elisa Naldi nel lungo grazie al 5,83 ottenuto a Firenze, nell’impianto indoor Asics. La giovane campionessa lucchese precede di un soffio la livornese Marta Giovannini e si aggiudica l’oro.

Ma per la Virtus è stato in generale un weekend di bellissime prestazioni. Dal 14,94 di Antony Possidente nel peso agli 8”23 di Andrea Pacitto nei 60 ostacoli che dimostrano la crescita costante dell’alfiere lucchese. Nel mezzofondo veloce Marta Castelli cresce di domenica in domenica e ad Ancona, negli 800 metri, chiude al secondo posto assoluto a 2'14"06, a soli 6 centesimi dal minimo per i tricolori assoluti. Buona anche la prova nella stessa distanza per Simone Torturo, ottavo con 1'58"15.

Tornano a Firenze brillano le donne. Viola Pieroni seconda nel peso con 9,40 e quarta nel disco con 37,02. Nella stessa gara chiude con un buon nono posto Daiana Parducci con 30,94. Nel salto triplo Cecilia Naldi finisce sesta con un buon 10,91. Ma nella stessa specialità da segnalare la prestazione di Leonardo Benedetti che ottiene il personale con 12,40.

Cresce la velocità biancoceleste. Nei 60 metri Francesco Cordoni chiude quinto assoluto nei campionati Toscani con 7”18, abbassando il personale di oltre un decimo. Nella stessa gara personale per Nassim Moraytel con 7”26 e Luca Vigorito con 7”41. Esordio in 7”30 per Pietro Faraggiana e 8”26 per Daniele Linari. Bene anche Alex Vaccaro con 7”62. Nelle donne Gloria Rontani registra un buon 7”89 mentre Martina Bertella chiude quarta assoluta grazie alla finale corsa con il nuovo personale di 7”96. Nei 60 ostacoli cresce a vista d’occhio Mattia Paterni, autore di uno splendido 8”94.

Chiusura dedicata ai giovani lanciatori. L’Allievo Riccardo Rossi conquista il personale con 10,20, migliorandosi di 50 cm. Personale anche per lo Junior Jacopo Rossi che al debutto scaglia il peso da 6 kg a 8,70.