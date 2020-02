Sport



29^ Coppa Carnevale: il Cam Lucca lascia il segno vincendo la classifica finale per società

mercoledì, 26 febbraio 2020, 13:32

Punto di riferimento agonistico ogni anno a febbraio la Coppa Carnevale di karate, giunta alla 29° edizione ancora una volta grande affluenza tra preagonisti ed agonisti, gara nazionale organizzata dal Comitato Provinciale Csen, il tutto in scena a Viareggio al palazzetto dello sport, domenica 23 febbraio al via sui tatami di gara 500 atleti.

Il CAM LUCCA di San Filippo, ha schierato per i preagonisti 12 giovani e per gli agonisti 17 atleti ed 1 squadra dandosi come obiettivi finale l'ambita coppa per società.

La mattinata è iniziata con i giovani preagonisti nelle tre classiche prove, percorso palloncino e kata, qui il piccolissimo Martino Sargenti alla sua prima gara ha vinto sia il percorso che palloncino, classificandosi per finire secondo nel kata. Ancora secondo posto per Gioele Peaquin nel kata e tre podi per Melissa Avrami terza nel percorso e quarta sia nel palloncino che nel kata. Filippo Petrini e Michelangello Gallo quinti ai piedi del podio, mentre senza risultati di rilievo Francesca Boschi, Lorenzo Carelli, Manuel Testagrossa, Giorgio Petri, Filippo Ciomei e Lidia Vannucci.

Nel pomeriggio in gara gli agonisti e qui la società lucchese ha dato il meglio di se, conquistando sette primi posti, due secondi e tre terzi.

Nella categoria verdi/blu, tra gli esordienti quinto posto per Giulio Riccio, nelle cadette terzo posto per Rebecca Matei, primo posto per Matilde Matraia tra le junior e per Paola Fabi nelle master.

Nella categoria marroni/nere i rosso/blu lucchesi ha dimostrato veramente la loro qualità con i primi posti di Miriam Mugnani nei cadetti femminili il secondo per Letizia Scatena e terzo per Aurora salani, Luca Dalle Luche vince nei cadetti maschili, Agnese Fanti prima nelle senior femminili terza Asia Gronchi e quarta Gaia Morbini quinta Rebecca Bozzi, Jason Ravagli primo nei senior maschili secondo Giacomo Marazzi quarto Valerio Nava e quinto Luca Andreani. Nel kata a squadre vincono tra le marroni/nere con il trio composto da Salani, Mugnani, Scatena.

Il verdetto finale per decretare la società vincitrice della 29° Coppa Carnevale è unanime con 92 punti vince il Cam Lucca, seconda con 54 punti la Kokoro Pistoia e terza con 52 punti lo Yamabushi Massa su 45 società provenienti da tutta italia.