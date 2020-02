Sport



Al Carisport la Bionatura vuole sparare da tre punti come i migliori pistoleri

sabato, 8 febbraio 2020, 14:57

di Valter Nieri

Sembra lontano il tempo in cui la Bionatura Nottolini era impegnata nella Final Four di Coppa Italia contro Futura Giovani di Busto Arsizio, sia pure di B2,riempiendo il Palatagliate dopo una accoglienza calorosa del pubblico per il nuovo che si affacciava nelle alte sfere dello sport lucchese. Eppure sono soltanto passati due anni. Un periodo di alti e bassi in B1, senza infamia e senza lode, ma mai come in questo momento la squadra ha avuto bisogno dei tre punti da sfoderare velocemente come i migliori pistoleri.



I numerosi infortuni, le partenze ed il logorio fisico, l'hanno portata in una situazione di classifica preoccupante e, come mai negli ultimi anni, senza vittorie da un po' di tempo. Non vince dal 21 dicembre(sofferto 3-2 nel derby contro Castelfranco). Risultati che l'hanno risucchiata nella parte bassa della classifica, quart'ultima a pari merito con 3 M Pallavolo Perugia con p.16, appena una posizione sopra la zona rossa occupata da Moncaro Moie con p.14. A chiudere la classifica nel girone C di B1 sono Blu Volley Quarrata con p.12 e Co.Me.T Città di Castello (finora lo sorpresa più negativa) con p.10.Domani pomeriggio le bianconere potranno presentarsi al gran completo,con il recupero fisico di capitan Roni dal primo minuto, che in settimana si è allenata bene non accusando per il momento nessun disturbo. Ma al Carisport contro Angelini Cesena c'è bisogno della miglior Nottolini ed è nei momenti critici come questo che si deve instaurare un rapporto di complicità e fiducia fra le atlete. L'Alex Ferguson della Nottolini, Sandro Becheroni, è più che mai decisivo nel riuscire a motivare una squadra che ha dato sempre del filo da torcere alle grandi del torneo e soprattutto il coach quando ha trovato un po' di guazzabuglio ha subito dopo messo in ordine la squadra.



" Cercheremo di essere corsari-dice-ma la lotta è serratissima in un girone di B1, mai stato di livello così alto e di gran lunga il più difficile dei quattro gironi. Ho fiducia nel mio gruppo che è fantastico e porterò ancora una volta in panchina il nostro team manager Valentina Maltagliati, che riesce con la sua presenza a dare tranquillità a tutte le ragazze." Ma andiamo a vedere la formazione di domani sera: " Rientra il nostro capitano Beatrice Roni-continua il coach-che entrerà dal primo minuto in zona 4 assieme alla bravissima Lara Salvestrini. In posto 3 giocheranno Erika Mutti e Arianna Magnelli con il vantaggio di avere a disposizione Francesca Mazzuola, una ragazza cresciuta con noi e che sta facendo progressi notevoli. Siamo veramente soddisfatti di lei. Sono fiducioso, ma ripeto, come ho detto più volte, questo è un campionato dove possiamo vincere e perdere contro chiunque, perchè non esistono squadre materasso".



Il carisma del coach sarà ancora una volta di aiuto a tutta la squadra e ce n'è veramente bisogno, specialmente in questo momento. Non si porterà dietro a Cesena le Under 18 della Toscanagarden e nemmeno i talenti quindicenni come la Nuti, impegnata in una partita importante con l'Under 16.Se alla Bionatura Nottolini servono i tre punti, l'Angelini Cesena non può perdere l'incontro perchè anche la sua classifica non è delle migliori, precedendo la squadra bianconera di un punto soltanto. Generalmente la squadra allenata da Simoncelli offre il meglio di se fra le mura amiche. Due soltanto le sconfitte interne in questa stagione: l'1 dicembre 1-3 contro Castelfranco e il 12 gennaio 0-3 contro Timenet Empoli. Nell'ultima partita prima della sosta, Roani e compagne si erano imposte con un secco 3-0 sul Città di Castello, mostrando un forte reparto centrale con 17 muri vincenti, mentre la Roani, 13 punti, ha giocato con una percentuale in contrattacco del 32%. Camilla Gardini 67% in attacco e 5 muri. Quindi una squadra da temere per un incontro che si preannuncia spettacolare.

IL VICE PRESIDENTE ENRICO BERTINI FIDUCIOSO

Il vice presidente bianconero Enrico Bertini è fiducioso sulla partita: "Ci aspettiamo i tre punti dalla nostra squadra. Non sarà sicuramente facile-conclude-ma siamo fiduciosi dopo che l'infermeria si è svuotata e l'ottima prestazione delle ragazze espressa in quel di Roma". Il match si può seguire in diretta sulla pagina fb di Angelini Cesena.Fischio di inizio domani alle 17,30.

IN SECONDA DIVISIONE TURNO DI RIPOSO PER IL PORCARI VOLLEY

Prosegue con il vento in poppa il cammino del Porcari Volley del presidente Roy Tocchini.Un movimento giovanile in piena crescita che ha portato diverse sue squadre nelle prime posizioni dei rispettivi campionati.Questo fine settimana la prima squadra di 2.a Divisione si concede il turno di riposo in una classifica che la vede al primo posto nel girone B con 14 punti dopo 5 giornate (4 vittorie da 3 punti ed una vittoria da 2), seguita da Kriva Pantera Lucchese e Capannori a p.9, Fanball Filattiera Orsaro di Massa e Progetto Volley Bottegone a 8. Domenica 16 febbraio la squadra di Debora Bochicchio sarà invece in campo al Palacavanis nello scontro al vertice contro la Fanball Orsaro,forse l'ultimo scoglio per consolidare la sua leadership. Molto bene anche l'Under 16 rossonera giunta alla finale interprovinciale dopo un cammino trionfale. La squadra diretta da Marco Fabbri si avvale di diverse ex giocatrici della Nottolini e rappresenta un collettivo di tutto rispetto per la categoria a livello regionale.