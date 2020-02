Sport



Al via la seconda "Corsa del sorriso di Silvia"

mercoledì, 5 febbraio 2020, 16:05

di lorenzo vannucci

È stata presentata stamane, presso la sede di via degli Alberghi della banca di Pescia e Cascina, la seconda edizione della "Corsa del sorriso di Silvia", arrivata alla seconda edizione.



L'evento podistico nasce per ricordare la memoria di Silvia Tamarri, podista pesciatina, prematuramente scomparsa il 13 settembre 2018 a seguito di un incidente occorsole mentre faceva jogging. Silvia lasció una famiglia distrutta dal dolore ed una comunità sconvolta edi incredula di fronte alla tragica fatalità.

Silvia Tamarri era una personalità poliedrica: mescolava in sé passioni differenti, dalla propria attività di podista (era una tesserata dei "Run...dagi", una delle associazioni che hanno partecipato all'organizzazione dell'evento), alla letteratura, attraverso la quale aveva avuto un certo successo, ottenendo anche una pubblicazione in volume dei propri racconti. La poliedricità della ragazza scomparsa ha fatto sì che sia sorta la volontà di ricordarla con più eventi dedicati alla di lei memoria: la corsa podistica presentata stamane è una di queste.

"Siamo - ha spiegato l'assessore allo sport del comune di Pescia, Fabio Bellandi - a ricordare Silvia, al secondo anno dalla sua scomparsa, dopo l'incidente avvenuto l'11 settembre del 2018. Chi ha partecipato lo scorso anno mi auguro che partecipi di nuovo. Il percorso è molto bello e si presta particolarmente a chi fa della 10km una propria ragione di vita. Speriamo nel tempo, il meteo non dovrebbe essere particolarmente ostico, cosa importante anche per chi farà la camminata. Inoltre l'amministrazione premierà la corridrice più giovane, iscritta alla gara competitiva ad arrivare. Il comune farà la sua parte per ciò che riguarda l'organizzazione dell'evento".

La corsa è organizzata dal gruppo sportivo "Run... dagi" , gruppo del quale Silvia faceva parte. La corsa sarà suddivisa in due tronconi, il primo competitivo, il secondo no. Il ritrovo sarà al nuovo mercato dei Fiori di Pescia, in via Salvo D'acquisto. Dopo un momento di commemorazione in ricordo di Silvia, che si terrà alle ore 9.15, alle 9.30 partirà la corsa competitiva da Via Mentana. La corsa passerà per varie località del territorio, andando a toccare molte delle piccole stradine locali. L'arrivo sarà nel piazzale del mercato dei Fiori. In collaborazione con i Randagi ha lavorato alla realizzazione della corsa il gruppo "Vivi La Vita". Le iscrizioni sono aperte, e i premi sono di grande livello grazie agli sponsor che partecipano all'iniziativa.

Il Direttore banca Pescia e Cascina, Antonio Giusti, ha voluto sottolineare come: "Siamo soddisfatti del fatto che nell'evento ci sia una organizzazione capillare e trasversale. È importante per tenere vivo il ricordo di Silvia e dei luoghi in cui viveva. Apprezzo anche la formazione di questa associazione, fondata dai familiari, della quale va apprezzata la pervicacia nel portare avanti quello che era lo spirito della sorella e della moglie". Anche i familiari di Silvia, che hanno scelto di costituire l'associazione "Vivi La Vita" per portare avanti e ben rappresentare i valori della ragazza prematuramente scomparsa, si sono detti alquanto soddisfatti dalla partecipazione e della collaborazione ricevuta da tutti coloro che sono impegnati nell'organizzazione dell'evento: "Per non è importante portare avanti queste iniziative, si crea una sinergia sul territorio, che prende piede con iniziative riguardanti tematiche in cui Silvia credeva molto".