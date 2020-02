Ancora Baskin nella nostra provincia

Altri articoli in Sport

sabato, 15 febbraio 2020, 16:28

Ventiduesima giornata per la Geonova, da qui in poi ha inizio il "rush finale" del campionato di serie B, ogni partita avrà sempre maggior peso sulla posizione di classifica, alla fine del campionato saranno otto le squadre che accederanno ai play-off, tre quelle che si salveranno e le ultime quattro...

sabato, 15 febbraio 2020, 13:09

Giusto il tempo di recuperare le energie spese nel turno infrasettimanale, che il Basket Le Mura Lucca si accinge a tornare in campo domani, palla a due fissata per le 18, nella difficile trasferta di Sesto S. Giovanni di fronte alla compagine più in forma della Serie A1

venerdì, 14 febbraio 2020, 22:28

Riunione dei dirigenti con la squadra: la presidente Luisa Colombini Gnutti ha garantito di portare in fondo questa avventura sportiva. Arrivati Ugo Donati e Giovanni Giusti

venerdì, 14 febbraio 2020, 18:18

Prossimo appuntamento: Atletico Cenaia. Forte di una serie di risultati positivi, il Tau Calcio di mister Cristiani si affaccia alla nuova partita, questa volta in casa, con un solo comandamento: mettercela tutta per vincere

venerdì, 14 febbraio 2020, 11:22

Partiti dall’Argentina per poi passare alla Colombia e all’Italia. In questi giorni gli impegni di Amore e Vita – Prodir si fanno doppi. Sempre più intensi e prestigiosi

venerdì, 14 febbraio 2020, 09:00

Sabato 15 gennaio, per prima volta in assoluto, Le Mura Spring ospita al Palatagliate il Basket "Claudio Papini" La Spezia, bel progetto sociale di sport per tutti approdato quest'anno nella serie B tosco-ligure-umbra con il titolo della CA Cestistica Spezzina, che milita in serie A2