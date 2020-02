Atletica: la Virtus brilla al Trofeo provinciale di Cross

Altri articoli in Sport

giovedì, 13 febbraio 2020, 18:03

A Lucca, il giorno della cosiddetta festa degli innamorati, ossia il 14 febbraio, per la nobile arte è ricordato anche come un giorno in cui la boxe vide la nostra città salire agli onori della cronaca in una serata memorabile culminata con un mondiale

mercoledì, 12 febbraio 2020, 21:54

Si è svolto a Lucca il secondo corso a livello regionale per docenti di educazione fisica e di sostegno per quanto riguarda il nuovo sport che sta prendendo campo in Toscana e in tutta Italia, il baskin

mercoledì, 12 febbraio 2020, 10:21

Brutta prestazione per la Farmacia Biagi Capannori nel campionato di Promozione. I ragazzi di coach Bernabei vanno incontro a una serata storta e non riescono a ripetere l'impresa dell'andata cedendo nettamente in casa contro il Basket Carrara Legends (35-74)

martedì, 11 febbraio 2020, 19:00

Vittoria agevole delle panterine Blu Navy che non concedono niente al malcapitato Perfecto Oro Casciavola vincendo con un largo 3-0

martedì, 11 febbraio 2020, 18:53

Sta avendo un grandissimo risalto (e migliaia di "like" su tutti i canali social) la proposta del dirigente sportivo Stefano Bendinelli di intitolare la futura "Cittadella dello Sport" di Capannori alla memoria di Michele Fanini

martedì, 11 febbraio 2020, 18:35

Ai Giochi Nazionali Invernali Special Olympics, edizione numero 31 e che quest’anno si sono svolti per la prima volta a Sappada in Friuli-Venezia Giulia dal 3 al 7 febbraio, gli atleti della squadra lucchese della Special Olympics Team Lucca "L'Allegra Brigata", che rappresentavano anche la Toscana, conquistano un ricco medagliere...