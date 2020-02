Sport



Bionatura, derby elettrico ad Empoli per strappare punti

domenica, 23 febbraio 2020, 12:29

di Valter Nieri

Appuntamento oggi alle ore 17. E' in programma l'atteso derby del Pala Aramini fra Timenet Empoli e Bionatura Nottolini. Le giallonere sono finora la grande delusione del girone B, avendo costruito a inizio stagione una squadra sontuosa per puntare alla promozione e che invece ha faticato a trovare la continuità nei risultati e nel muoversi in sincronia per tutta l'estensione del campo.

Una situazione che ha colto di sorpresa anche la società del presidente Antonio Genova e forse per questo motivo meno di un mese fa c'è stato l'avvicendamento in panchina da Luigi Cantini a Guido Collavini. Ma anche con il cambio di allenatore i nuovi schemi non hanno, per il momento, prodotto un cambio di passo.

"Sarà un derby molto difficile per noi - dice coach Sandro Becheroni - perché dovremo contenere la rabbia con la quale ci affronterà la Timenet, che vorrà cancellare la brutta sconfitta di Vallefoglia contro la Megabox Battistelli Pesaro e Urbino".

Un derby che giunge per la Bionatura in un momento positivo sia a livello di risultati, sia per le condizioni fisiche delle sue atlete, forse per la prima volta in stagione senza accusare nessun risentimento muscolare. "E' vero - risponde l'Alex Ferguson bianconero - Le ragazze in settimana si sono allenate bene ed anche la Roni è completamente recuperata. Quindi per la prima volta potrò disporre della squadra al completo, sia nel roster che scende in campo sia in panchina con ragazze intelligenti sulle quali posso sempre contare in qualsiasi momento. E' anche una delle poche volte quest'anno che non chiedo rinforzi alla Toscanagarden, disponendo dell'intera rosa".

Cosa teme coach maggiormente della Timenet?

"E' inutile negare che l'intera squadra è molto forte ed è stata costruita per salire in A2. Però l'attacco è forse il loro reparto che ci preoccupa di più. Dovremo cercare le contromisure per imbrigliare l'opposto Lucrezia Buggiani e le bande Chiara Boninsegna ed Ilenia Cammisa. Abbiamo studiato al video, come facciamo ogni venerdi per l'avversario di turno, il loro gioco ed andremo ad Empoli cercando come in ogni partita di fare punti."

Con Becheroni in panchina nulla è impossibile. Era impensabile fare 4 punti nelle trasferte di Roma contro la prima in classifica ed al Palacapitini di Cesena. C'è riuscito con la sua tattica e con un roster meno importante.

La formazione di oggi?

"Al palleggio dovrei schierare ancora la Bresciani, bravissima nelle ultime partite, ma posso contare anche su Sofia Migliorini che mi ha sempre dato ottime garanzie. Deciderò nella fase di riscaldamento. In attacco opposto Sofia Renieri, di banda Salvestrini s1 e Roni s2, al centro Mutti e Magnelli. Ma voglio dire chi sarà della partita anche in panchina perché le ragazze sono tutte determinanti. Porteremo Mazzuola, che sta crescendo moltissimo e nonostante la giovane età è pronta per la B1, Ceragioli e Maltagliati. Il nostro team manager conosce bene l'ambiente ed è fondamentale anche quando non gioca, nel comunicare con le ragazze."

Stasera Becheroni torna ad Empoli da ex vero?

"Ho allenato Empoli per tre anni - conclude - e ho sempre conservato un buon ricordo. Allora era presidente Silvano Bini che teneva i piedi su due staffe: nel volley e nella prima squadra di calcio. Un grande presidente".

All'andata la Timenet si impose a Capannori per 3-0. Le due squadre sono separate in classifica di soli due punti. Le giallonere sono settime con p. 21 mentre le bianconere none con p. 19. Grazie ai 4 punti conquistati nelle ultime due partite si sono tirate fuori dalla zona a rischio conservando cinque punti di vantaggio sulle penultime Moncaro e Blu Volley dell'ex Chiara Puccini, sconfitta ieri al tie-break nel derby del Pala Bagagli di Castelfranco.

Con un successo da tre punti Roni e compagne scavalcherebbero il loro avversario. Anche se Becheroni punta sempre alla redistribuzione del merito a tutto lo staff, sta confermandosi fondamentale per l'intero movimento vollystico di Capannori.