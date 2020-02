Sport



Brutta sconfitta per la Farmacia Biagi contro Carrara

mercoledì, 12 febbraio 2020, 10:21

Brutta prestazione per la Farmacia Biagi Capannori nel campionato di Promozione. I ragazzi di coach Bernabei vanno incontro a una serata storta e non riescono a ripetere l'impresa dell'andata cedendo nettamente in casa contro il Basket Carrara Legends (35-74). Biancorossi mai in partita, già sotto di 17 punti all'intervallo con gli ospiti che son sempre stati in controllo fino alla fine.

FARMACIA BIAGI: Andreini 2, Marchi 6, Dini 3, Ghiarè 5, Barsotti 3, Pardini 13, Leone, Piochi, Coluccio, Del Sorbo, Piazzolla, Masini 3. All. Bernabei



Buono invece il fine settimana della giovanili, con la Farmcia Biagi che nel campionato Under 18 porta a casa altri due punti importanti contro Chiesina Uzzanese (60-49).

FARMACIA BIAGI: Caredio, Magnani 1, Asti, Roncaglia, Del Dotto 6, Paoletti 6, Bernardoni 14, Frediani 1, Cesari, Ragghianti, Piazzolla 14, Avdiu 18. All. Bernabei



Vittoria fondamentale anche per la Veravision nel campionato Under 16. I ragazzi di coach Piochi infatti battono in rimonta la capolista Cefa Castelnuovo dopo un tempo supplementare (64-63). Sotto di 14 punti all'intervallo, i biancorossi cambiano ritmo in uscita dagli spogliatoi piazzando un break di 18-5 grazie a un'ottima difesa di squadra. Una tripla sulla sirena di Frediani dà l'overtime e poi è Di Martella Orsi allo scadere a dare il successo che vale la qualificazione tra le migliori sedici squadre della Toscana. Prima volta nella storia della società.

VERAVISION: Puccinelli 20, Aliu, Paterni, Kola 11, Frediani 3, Tafa, Carrillo, Biagetti 5, Benedetti, Grazzini 5, Di Martella Orsi 20. All. Piochi



Infine sconfitta per la Gabrielli Viaggi nel campionato Under 13 che perde 51-76 contro Montale. I ragazzi di coach Corda chiudono il primo quarto sotto di 4 lunghezze ma poi calano andando all'intervallo sotto di 17 punti, consentendo agli ospiti di chiudere l'incontro senza patemi.

Nella foto il gruppo Under 16 della Veravision Capannori