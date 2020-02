Sport



Ecco il Gragnano del dopo Fiorelli, pronto a stupire ancora

sabato, 29 febbraio 2020, 08:43

di Valter Nieri

Presentato all'Hotel Country Club il nuovo Gragnano del dopo Fiorelli, un atleta lanciato nel professionismo grazie ad una straordinaria stagione, quella passata, che ha consentito alla squadra del presidente Carlo Palandri di inserirsi nelle prime dieci posizioni a livello nazionale, rimarcando la propria tradizione fatta di aneddoti, successi e di un movimento ciclistico nella categoria Elite Under 23 che si ripete da 27 anni ininterrottamente, malgrado l'incedere del tempo e le varie crisi economiche che non hanno però sfiancato la volontà della società di rimboccarsi le maniche per essere di nuovo sulla scena. Dieci gli atleti che compongono la rosa. Ragazzi con il senso dell'onore e l'orgoglio di rappresentare questi colori che hanno fatto la storia del ciclismo lucchese e regionale nelle categorie dilettantistiche. Hanno il dovere di correre e dare tutto perchè ogni vittoria, se ci saranno, sia un frutto di impegno collettivo del singolo per i compagni e la squadra. E' difficile in questo momento parlare di obiettivi, come anche ripetere la trionfale stagione passata, una delle migliori di sempre nella storia giallonera, ma i nuovi protagonisti hanno il dovere di selezionare le gare a loro più congeniali per incidere positivamente anche nel 2020. Nel programma ci sono anche destinazioni ed itinerari affascinanti con puntate all'estero ed in particolare il Giro di Albania vinto nel 2019 con Fiorelli e la 4 Jours Des As en Provence nel Nord della Francia.Dieci sono i nuovi gialloneri con un mix di caratteristiche per farsi notare su ogni tracciato. Ci sarà spazio anche per i diversi scalatori con selezionate partecipazioni in gare dove i valichi di montagna risultino decisivi per il successo finale. Il D.S. è Dario Dal Canto, già secondo lo scorso anno di Marcello Massini, che avrà a disposizione questo organico: Andreas Del Nista, 19 anni,completo,proveniente dalla Malmantile ma lucchese purosangue. Filippo Mori, 22 anni, passista, ex Work Service. Davide Masi, classe 97, ex Mastromarco con l'obiettivo di puntare al professionismo. Yuri Botti, classe 98, passista scalatore, riconfermato. Matteo Conforti, classe 96, scalatore, riconfermato. Klidi Jaku, classe 98, passista veloce, ex Malmantile. Francesco Carollo, classe 2000, riconfermato. Joan Kolev, classe 99, scalatore, proveniente da Hamus 1896 Troyan, fra i suoi obiettivi vincere il campionato nazionale. Dennis Dova, classe 99, passista veloce, riconfermato. Alessandro Michelucci, classe 99, completo, riconfermato. Il presidente Palandri: " Mi piace ricordare il motto "Testa bassa e pedalare" , dovremo cercare di essere bravi e grintosi. Rispetteremo i nostri impegni come sempre all'insegna del sano comportamento sportivo. Per quanto riguarda i valori lo vedremo più avanti e sarà soltanto la strada ad esprimerli. Abbiamo moltiplicato le nostre forze per consentire il prolungamento della longevità. Non è facile in questi tempi di crisi allestire una formazione di dilettanti. Abbiamo dato fiducia come D.S. a Dal Canto perchè conosce il nostro ambiente ed ha corso ,prima di allenare, nelle nostre squadre. Stare a fianco di Massini gli sarà sicuramente stato di aiuto per fasri esperienza e non risentire troppo di questa promozione. "



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ecco le cariche dirigenziali del Gragnano Sporting club per il 2020. Presidente: Carlo Palandri; Vice presidente: Antonio Betti;; D.S. Dario Dal Canto; Meccanico: Angelo Del Carlo; Consiglieri: Bartolo Di Paola, Luciano Pippi, Luciano Giusti, Marino Palandri, Ascanio Tuccori, Claudio Celoni e Nello Marchini.

DOMANI LA SQUADRA CORRE A CIVITANOVA MARCHE

Dopo l'esordio stagionale di sabato scorso nella Firenze Empoli e di domenica nel 58.o G.P.La Torre, che ha coinvolto anche il Gragnano in diverse cadute che ne hanno penalizzato le possibilità nel finale raccogliendo soltanto un dodicesimo posto con Masi ,la squadra domani si reca nelle Marche per essere alla partenza alle 14,30 dell'8.o G.P.dell'Industria Civitanova, 3.o Memorial Cesare Lattanzi, organizzato dall'ASD V.C. S.Elpidio.Il tracciato è interamente pianeggiante su un circuito di Km. 3,5 da ripetersi 30 volte per un totale di km. 105. Un test importante nel confrontarsi con squadre extra regionali provenienti da Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia, Lazio, Marche e Campania.