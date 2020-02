Geonova di nuovo in trasferta in Piemonte, questa volta la meta è Alessandria ed il campo è il Palacima

Altri articoli in Sport

sabato, 8 febbraio 2020, 14:57

Sembra lontano il tempo in cui la Bionatura Nottolini era impegnata nella Final Four di Coppa Italia contro Futura Giovani di Busto Arsizio, sia pure di B2,riempiendo il Palatagliate dopo una accoglienza calorosa del pubblico per il nuovo che si affacciava nelle alte sfere dello sport lucchese

sabato, 8 febbraio 2020, 12:55

"E' un App che permette, a chi la scarica gratuitamente, di vivere e conoscere a 360° il nostro team. Basta inquadrare il logo Amore e Vita e si apre una finestra virtuale sul nostro mondo"

venerdì, 7 febbraio 2020, 18:47

Con il cuore allegro dall'ultima vittoria contro il San Miniato Basso, la prima squadra del Tau Calcio Altopascio ha lavorato con concentrazione alla trasferta più lunga del campionato, quella contro la Pontremolese

venerdì, 7 febbraio 2020, 12:00

Il panorama sportivo lucchese è denso di atleti in ogni sport che riescono sempre a dar lustro a questa città. Nicola Simonetti, è uno di questi

venerdì, 7 febbraio 2020, 11:11

Bama che cerca di risollevarsi dopo la prova, assolutamente terrificante sotto tutti gli aspetti, disputata domenica scorsa a Siena. Occorre voltare pagina in fretta ed onorare la maglia contro La Spezia, un team che ha iniziato sotto le attese ma che sta pian piano ritornando su valori consoni

venerdì, 7 febbraio 2020, 10:27

Dopo il turno di riposo per dare spazio alle Final Four di Coppa Italia, tornano i campionati di volley. In C, inizia domani il girone di ritorno con la Kriva Pantera Lucchese che vuole consolidare il terzo posto in classifica ricevendo al Palamartini con il dente avvelenato il Perfecto Oro...