Gesam, intervento riuscito per Alessandra Orsili

lunedì, 17 febbraio 2020, 13:45

Una partita sofferta e una vittoria importante. C'è tanta soddisfazione nella voce di mister Pietro Cristiani, allenatore della prima squadra del Tau Calcio Altopascio, che anche ieri, domenica 16 febbraio, ha portato a casa 3 punti pesanti per la classifica

lunedì, 17 febbraio 2020, 10:07

Un bronzo, due quarti posti e tanti risultati di grande livello. Non hanno tradito le attese le squadre Virtus Lucca impegnate domenica a Castelfiorentino nei Campionati Toscani di Staffette Cross Assoluti e Promozionali

lunedì, 17 febbraio 2020, 08:18

Quarta giornata di ritorno: ancora una vittoria per la C1 nazionale ed il sogno serie B sempre più ad un passo per l'Incas caffè Tennistavolo Lucca! Bene anche la C2/A ancora imbattuta

domenica, 16 febbraio 2020, 21:19

Se ce n'era bisogno questa è la riprova che questi ragazzi ci sanno fare e hanno risorse per giocarsela alla pari, poi arriveranno anche le sconfitte, ma per adesso ci divertiamo e non poco a vederli giocare

domenica, 16 febbraio 2020, 21:14

La sfida del PalaCarzaniga fotografa alla perfezione il momento opposto che stanno vivendo Allianz Sesto e Gesam Gas e Luce Lucca

domenica, 16 febbraio 2020, 11:37

La Kriva Pantera Lucchese sbanca anche Cascina e coglie la sesta vittoria consecutiva. Nel girone B della serie C sta venendo fuori una squadra finalmente in salute che, dopo essersi rimarginata le ferite, sembra non conoscere ostacoli