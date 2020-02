Gesam, si va verso il rinvio della sfida di S.Martino di Lupari

Altri articoli in Sport

martedì, 25 febbraio 2020, 19:00

Modena, ai Campionati Italiani di bowling doppio misto disputatesi al “Sottosopra Bowling”, ottimo piazzamento della coppia Pierfrancesco Franchini e Roberta D'Elia dell’A.S.D.B.T. Astroline Lucca

martedì, 25 febbraio 2020, 11:12

La squadra di Promozione del Basket Femminile Porcari vola verso la serie C. Ormai non è più il caso di nascondersi, il passaggio di categoria è nelle possibilità del team guidato da Stefano Corda che è in vetta alla classifica con 26 punti, frutto di 13 vittorie e una sola...

lunedì, 24 febbraio 2020, 22:10

La fase finale di Ligue A e Coppa di Francia è l'occasione giusta per la Globetrotter per concludere la stagione con un altro titolo

lunedì, 24 febbraio 2020, 15:29

A Marina di Carrara, doppio podio per le atlete del Gs Lammari: Claudia Marietta e Claudia Marzi alla competizione agonistica denominata: “Fondazione Marmo White Marble Marathon 2020” che quest’anno presentava la novità della corsa, oltre che la quarantadue chilometri (e 195 metri) e la mezza maratona (21,097 metri), quella sulla...

lunedì, 24 febbraio 2020, 13:18

Prosegue il campionato delle giovanili amaranto del Tau Calcio Altopascio. Reti inviolate per gli Allievi Elite contro il Rinascita Doccia. I B, invece, segnano quattro gol contro lo Sporting Arno. Perdono di misura i Giovanissimi Elite contro il Navacchio Zambra e i B vincono 6 a 0 contro l'Academy Tau

lunedì, 24 febbraio 2020, 11:06

Edoardo Accetta nel triplo conquista il primo titolo italiano indoor nella storia del club. È a dir poco strepitoso il bilancio della spedizione Virtus Lucca ai Campionati Italiani Assoluti Indoor, andati in scena nel weekend ad Ancona