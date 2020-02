Sport



Idea Pieroni vola a 1,90 e può sognare le Olimpiadi

mercoledì, 26 febbraio 2020, 13:01

Idea Pieroni sorprende ancora. Dopo i progressi delle ultime settimane, la saltatrice in alto della Virtus Lucca si migliora ancora e a Minsk, nel corso di un meeting internazionale che la vedeva vestire la maglia della nazionale, vola a 1,90. Nuovo personale per lei, ma soprattutto misura che le potrebbe addirittura spalancare le porte delle Olimpiadi. Questa prestazione, infatti, porta Idea Pieroni tra le top del ranking mondiale, passaporto per la competizione olimpica. I tecnici federali l’hanno inserita tra le candidate a Giappone 2020. Sarà necessario attendere ancora, ma alla luce di questo bellissimo risultato e dell’1,92 mancato per poco, Idea può davvero sognare.