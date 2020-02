Sport



Il baskin impazza anche a Lucca

mercoledì, 12 febbraio 2020, 21:54

Venerdì 7 febbraio si è svolto a Lucca il secondo corso a livello regionale per docenti di educazione fisica e di sostegno per quanto riguarda il nuovo sport che sta prendendo campo in Toscana e in tutta Italia, il baskin.

A condurre il corso si sono presentati Fausto Capellini da Cremona, uno degli inventori del baskin, sport "democratico" che riesce a far coesistere e far giocare insieme sul campo da basket normodotati maschi e femmine e disabili fisici e mentali maschi e femmine in una sorta di inclusione a 360°, Sira Miola da Vicenza responsabile nazionale del settore scuola di questo sport che ha introdotto importanti novità che legano il baskin alla scuola, infatti dopo che è stato siglato un protocollo d'intesa fra MIUR e Associazione Baskin, da quest'anno questo sport si presenta anche sulla piattaforma dei giochi sportivi scolastici e Orsi Gianluca delegato per la Toscana del baskin e formatore nazionale che ha portato la sua esperienza sul campo dove i professori presenti hanno provato sulla loro pelle le regole del baskin che dovranno poi insegnare ai loro alunni.

Un ringraziamento particolare va anche al coordinatore per l'educazione fisica dell'Ust di Lucca e massa Carrara il professore Claudio Oliva che insieme alla professoressa Patrizia Pecchia responsabile baskin per la scuola in Toscana hanno coordinato alla perfezione l'organizzazione del corso.Un ulteriore ringraziamento va all'ortopedia Michelotti che ha fornito gratuitamente il materiale per la riuscita del corso come la carrozzina usata dai professori partecipanti.

A fine corso i docenti sono stati felici delle novità apprese e come impegno gli organizzatori, vista la grande richiesta anche da parte di altre province, si sono presi l'impegno di organizzare nuovi corsi in Toscana.