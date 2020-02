Il pre-partita di Dal Porto: "Pronti a dare il massimo"

Altri articoli in Sport

venerdì, 14 febbraio 2020, 11:22

Partiti dall’Argentina per poi passare alla Colombia e all’Italia. In questi giorni gli impegni di Amore e Vita – Prodir si fanno doppi. Sempre più intensi e prestigiosi

venerdì, 14 febbraio 2020, 09:00

Sabato 15 gennaio, per prima volta in assoluto, Le Mura Spring ospita al Palatagliate il Basket "Claudio Papini" La Spezia, bel progetto sociale di sport per tutti approdato quest'anno nella serie B tosco-ligure-umbra con il titolo della CA Cestistica Spezzina, che milita in serie A2

venerdì, 14 febbraio 2020, 08:23

Terza successo consecutivo interno per il Basket Le Mura Lucca che supera 68-58 una coriacea O.Me.P.S Givova Battipaglia

giovedì, 13 febbraio 2020, 21:47

Una domenica di corsa, fatica, ma soprattutto tanto divertimento. È un bilancio molto positivo quello tracciato dalla Virtus Lucca al termine del Trofeo invernale giovanile di cross andato in scena a Pietrasanta, dedicato a Esordienti A e B e Ragazzi/e

giovedì, 13 febbraio 2020, 18:03

A Lucca, il giorno della cosiddetta festa degli innamorati, ossia il 14 febbraio, per la nobile arte è ricordato anche come un giorno in cui la boxe vide la nostra città salire agli onori della cronaca in una serata memorabile culminata con un mondiale

mercoledì, 12 febbraio 2020, 21:54

Si è svolto a Lucca il secondo corso a livello regionale per docenti di educazione fisica e di sostegno per quanto riguarda il nuovo sport che sta prendendo campo in Toscana e in tutta Italia, il baskin