Il volley Uisp della Polisportiva Capannori vince anche a Pisa

Altri articoli in Sport

giovedì, 20 febbraio 2020, 13:19

Il CAM Lucca con una delegazione di 13 atleti e 2 tecnici ha mostrato ancora una volta di riuscire a stare con i grandi. Hanno fatto da padroni le Fiamme Oro Roma e il Master Rapik di Milano, ma la società di San Filippo non si è lasciata intimorire

mercoledì, 19 febbraio 2020, 17:25

Domenica 15 febbraio si è svolta a Lido di Camaiore, la prima prova del campionato regionale individuale Ritmica Europa organizzata dalla società "il Filo conduttore"

mercoledì, 19 febbraio 2020, 09:02

Il Basketball Club Lucca ha aggregato due nuovi giocatori al gruppo della prima squadra, guidato da coach Catalani con lo scopo di dare più consistenza al roster

martedì, 18 febbraio 2020, 11:42

Serata tiepida di febbraio e la Toringhese fa visita alla prima della classe. Due squadre che giocano un bel futsal e che per certi aspetti si assomigliano, anche se i tre precedenti confermano una netta ed evidente supremazia tecnica e di esperienza della formazione labronica guidata dall'ottimo Benetti

martedì, 18 febbraio 2020, 10:25

Vittoria in trasferta per la Farmacia Biagi Capannori nel campionato di Promozione. Per i ragazzi di Bernabei è arrivato un blitz sul campo del Prato Basket Giovane (54-61 il finale) importante per riprendere quota in classifica

lunedì, 17 febbraio 2020, 20:40

Il ciclismo amatoriale continua a contagiare atleti di ogni età e la competizione è molto sentita in tutte le categorie. Chiara Turchi ha scoperto la sua predisposizione in bicicletta 13 anni fa ed oggi per lei, ad aprile spegne 50 candeline, è diventata la sua migliore alleata per rilassarsi