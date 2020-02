Sport



Inizia il primo dei tre match spartiacque per il Bama Altopascio

venerdì, 28 febbraio 2020, 13:24

Inizia il primo dei tre match spartiacque per il Bama Altopascio. Domani sera , sabato 29 febbraio i rosablù saranno di scena al PalaCarrara di Pistoia contro Montale.

Una franchigia che ha mantenuto i diritti sportivi della C Gold ma che di fatto é stata rilevata dall'Olimpia Pistoia allo scopo di testare i talenti del proprio vivaio. All'andata Montale prevalse al PalaBridge 92 a 90 negli istanti finali al termine di un match che vide difese allegre, quella altopascese quasi euforica, e attacchi prolifici. Probabilmente domani non sarà così. I ragazzi di Della Rosa lottano per evitare i play-out mentre la Angiolini Band si aggrappa alle residue speranze di restare in C Gold.

Gli avversari, come detto, possono contare sui giovani virgulti del vivaio pistoiese, primo tra tutti il talento estone Riismaa, pronto al salto verso lidi più consoni, il tiratore Gangale, giustiziere (causa difesa inguardabile) all'andata con 26 punti e 7 su 10 dall'arco, ed il centro Del Chiaro, da tempo nel giro azzurro. Oltre a loro il duo Evotti-Zita. garanzia di esperienza e qualità.

Il Bama si presenterà, come noto, senza Meucci che ha scelto di terminare la stagione in C Silver a Pontedera. Non è stato sostituito in primis perché gli atleti tesserabili correlati alle scarse possibilità economiche dei rosablù non avrebbero spostato di una virgola la qualità del roster, in secondo luogo per responsabilizzare al 100% il roster restante. Come canta Ligabue "Quando tocca a te ... tocca a te". Palla a due ore 21,00, arbitreranno Magazzini di Firenze e Zanzarella di Siena.