Karate, open internazionali di Toscana: il Cam Lucca centra tre podi

giovedì, 20 febbraio 2020, 13:19

In scena nelle terre di maremma, l'Open Internazionale di Toscana resta una delle gare prestigiose del circuito nazionale Fijlkam, organizzato magistralmente dal CKS di Firenze, la gara che da ranking nazionale, giunge alla 19^ edizione, lo scorso fine settimana tre giorni di altissimo livello del karate WKF.

Il CAM LUCCA con una delegazione di 13 atleti e 2 tecnici ha mostrato ancora una volta di riuscire a stare con i grandi. Hanno fatto da padroni le Fiamme Oro Roma e il Master Rapik di Milano, ma la società di San Filippo non si è lasciata intimorire e ha ottenuto a fine della giornata di domenica ben tre medaglie di cui 1 d'argento e 2 di bronzo oltre a 2 quinti posti e 1 settimo posto.

Inizio mattinata di gara con gli U14 dove la giovane Letizia Scatena, ancora un po' inesperta per questi palcoscenici, ha ottenuto un quinto posto nella prima prova non entrando al secondo round.

A seguire le junior femminili, Rebecca Bozzi rientrata da poco per un infortunio, passa agevolmente il primo turno, al secondo però con il quarto posto di pool non entra nella sfida per le medaglie e si "accontenta" di un settimo posto finale.

Passando alle U21 femminili le due schierate per i colori rosso/blu sono state Agnese Fanti e Asia Gronchi; le giovani passavano benissimo i primi tre turni, al quarto round valevole per le medaglie, Agnese cedeva il bronzo per 0,02 centesimi e Asia perdeva anche lei il bronzo per 0,10 centesimi, un'inezia lasciandole entrambe ai piedi del podio.

Arrivati alle cadette femminili categoria di 42 atlete due turni per tutte e tre le atlete lucchesi, Aurora Salani, Melissa Bonino e Miriam Mugnani; il secondo turno ostico per tutte non dava possibilità di passaggio al round successivo. Nel maschile ancora cadetti un grande Luca Dalle Luche otteneva un meritatissimo terzo posto, con quattro turni di altissimo livello. Il giovane quattordicenne doveva sopportare le conseguenze di una forte contrattura avvenuta tra il secondo e terzo turno di gara, con forza di volontà non gli pregiudicavano il risultato finale, Luca in finale per la medaglia batteva il forte Polsinelli delle Fiamme Oro Roma.

Nel finale di giornata un argento nei master femminili per Maria Borghini; l'atleta lucchese d'adozione, con un buon kata "suparimpei" saliva sul secondo gradino del podio pur febbricitante.

Per finire i senior, nel femminile un'altra medaglia. Al via della gara Gaia Morbini e Asia Gronchi si fermavano al primo turno, mentre la Fanti sparava tutte le sue frecce in questa difficile prova con quattro turni ostici ma in finale per le medaglie saliva sul terzo gradino del podio, con un bronzo più che meritato. Nei senior Luca Andreani si fermava al primo turno e Jason Ravagli dopo un bella prima prova non andava oltre il secondo round .

Un' Open di Toscana di successo per i risultati ottenuti dal Cam Lucca, meritavamo sicuramente di più per lo stato di forma dei ragazzi, un po' la sfortuna un po' la tensione per una gara così prestigiosa non ci ha dato un maggior risultato, queste le parole del Presidente Paola Galli a fine gara.