Kriva Pantera insaziabile anche contro Peccioli

domenica, 23 febbraio 2020, 20:49

di Valter Nieri

Contro questa Pantera il vento spira forte sempre dalla stessa parte. In un gremito Palamartini si deve arrendere anche Peccioli, mentre per le blu navy è la settima vittoria consecutiva.

Come un purosangue in piena corsa la squadra di Bigicchi continua spedita la sua marcia verso i play-off non concedendo più niente a nessuno. Un 3-0 (25-16/ 25-20/ 25-15) netto per una squadra concentrata e ficcante fin dalle prime battute e ritoccata nel restyling dopo il rientro stabile di Arianna De Cicco tornata ai suoi consueti standard e la consacrazione di Sara Barberini ad opposto, un nuovo ruolo per lei di trasformazione nel gioco rischiato con successo dal suo esperto allenatore.

Dopo il primo set comandato fin dall'inizio, la squadra ospite ha reagito mettendo a lungo in difficoltà Bartoli e compagne che hanno dovuto giocare sempre concentrate perché ad un loro leggero calo Peccioli recuperava sempre in maniera insidiosa.

Alla lunga, nel terzo set la squadra di casa ha finito per scoraggiare la tentata rimonta pisana che ha fatto quello che poteva, ma la Pantera non dimostrava alcuna lacuna e tutte le sue atlete hanno fornito un buon rendimento, consapevoli della propria forza.

Un successo che le consente di consolidare la seconda posizione con 37 punti, guadagnandone uno su Errepi Grosseto, ora terzo con p.35, che ha perso un punto pur vincendo nel derby del Palagolfo di Follonica. Quarta rimane AM Flora Buggiano con p.33 sconfitta in casa dall'Ambra Cavallini cedendo soltanto al tie break per 13-15, ma con il grande merito di essere stata l'unica squadra finora a togliere un punto alle atlete di Pontedera che hanno fatto il vuoto in questo girone B di serie C ipotecando la promozione diretta.

La corsa play-off riguarda anche Oasi Viareggio, quinta con p.29, Cascina p.28 e Hotel Parrini Follonica p.26. Quattro i posti a disposizione e la squadra lucchese in questo momento ha un vantaggio rassicurante di 9 punti sulla sesta in classifica.

"Sono soddisfatto della mia squadra - afferma coach Bigicchi - che è stata brava a stare attenta per tutta la partita contro un avversario difficile da affrontare che esprime un bel gioco ed ha una battuta insidiosa. Peccioli non merita la classifica che ha e sono convinto che riuscirà a salvarsi tranquillamente. Abbiamo dovuto sudare per imporci sia all'andata quando al Pala SC.M. ci tolse meritatamente un punto, sia qui a San Marco. "

Sul parquet è scesa la squadra che si era imposta nel turno precedente a Cascina con Bartoli in regia ed opposta Barberini. Al centro De Cicco e Bramante, di banda Dovichi e Torriani, liberi alternati Davini in ricezione e Bini in difesa. Squadra che vince non si tocca coach?

"Questo vorrebbe la regola - risponde - ma abbiamo bisogno di tutte le nostre unità. Purtroppo Teresa Farsetti in settimana ha subito un piccolo intervento chirurgico ed era in tribuna, altrimenti mi sarebbe servita per far respirare Sara Barberini che risente ancora di qualche problemino muscolare ma che ciò nonostante ha disputato una partita superlativa. La Farsetti comunque tornerà ad allenarsi fra pochi giorni. Ho anche il vantaggio di avere ottime alternative, perchè sono sempre a mia disposizione due centrali forti come Federica Piegaia e Martina Frulletti, mentre al palleggio sta facendo enormi progressi anche la giovanissima Margherita Farella per la quale si prospetta un futuro vollystico importante".

Play-off quasi acquisiti?

"Rispetto all'anno passato in questo momento non dobbiamo recuperare ma contenere. Si gioca meglio senza l'assillo di dover vincere a tutti i costi. Ora il calendario ci propone un tour de force dove abbiamo bisogno di poter disporre di tutte le nostre forze. Rosignano in trasferta, Fucecchio in casa, poi l'Ambra Cavallini in trasferta ed ancora in casa contro Errepi Grosseto, nostro acerrimo rivale. Dopo queste partite se la classifica ci sarà ancora favorevole, saremmo sulla strada giusta. Quindi la strada è ancora lunga".



IN SERIE D LA TOSCANAGARDEN VINCE IN TRASFERTA E CONSERVA LA QUARTA POSIZIONE

Vittoria importante nel girone A della serie D per le Under 18 della Toscanagarden Nottolini che hanno espugnato il campo della Filattiera per 3-0. (19-25/ 17-25/ 13-25). La squadra di coach Stefano Capponi ha potuto disporre di tutte le unità ed ha avuto sempre in pugno la partita. A questo punto deve cercare di non incappare in qualche calo di tensione che le ha fatto perdere recentemente partite sulla carta abbordabili e che le avrebbero consentito di essere oggi in seconda posizione. In virtù dei risultati della 16.a giornata la squadra è al quarto posto in classifica con p.34, preceduta di una sola lunghezza da Cascina e Jenco Volley School, mentre assai più distante è la prima in classifica Luca Consani di Grosseto a quota 43. La prima classificata accede direttamente alla serie C mentre la seconda e la terza si qualificano per i play off. Questa la squadra bianconera: Castiglioni, Biagioni, Bindi, Bertagni, Catani, Lunardi (K), Mazzoni(L), Nuti, Romani, Staccioli, Ter Braake (L). All. Stefano Capponi. Sabato pomeriggio le bianconere tornano a giocare al Palapiaggia contro Elsasport.