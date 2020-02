Sport



La Farmacia Biagi Capannori espugna Prato

martedì, 18 febbraio 2020, 10:25

Vittoria in trasferta per la Farmacia Biagi Capannori nel campionato di Promozione. Per i ragazzi di Bernabei è arrivato un blitz sul campo del Prato Basket Giovane (54-61 il finale) importante per riprendere quota in classifica.

FARMACIA BIAGI: Marchi 2, Dini 8, Ghiarè 11, Del Dotto 4, Barsotti 3, Pardini 10, Avdiu 4, Leone ne, Romoli ne, Masini 17. All Bernabei

Sconfitta casalinga invece per l'Under 18 che cede in casa 44-55 contro Quarrata in una partita in cui il gruppo ha dovuto fare a meno di Avdiu, impegnato con la prima squadra.

FARMACIA BIAGI: Caredio 9, Magnani 2, Asti 3, Roncaglia, Del Dotto 11, Paoletti 12, Bernardoni 3, Frediani, Cesari, Ragghianti, Piazzolla 4. All. Bernabei

Vince ancora la Veravision nel campionato Under 16 portando a casa anche il derby contro il Bc Lucca (65-58) e confermando la seconda posizione in classifica. I ragazzi di coach Piochi si presentano senza Paterni, Pinochi e Puccinelli, e con Kola a mezzo servizio, ma riescono ugualmente a imporre il loro ritmo dimostrando di avere carattere e personalità e ottenendo buoni riscontri da tutti i giocatori.

VERAVISION: Tafa, Benedetti, Aliu 4, Biagetti, Frediani 13, Selvino, Grazzini 10, Stanghellini, Kola 13,Carrillo 6, Puccinelli, Di Martella Orsi 19. All. Piochi

Nel campionato Under 13 sconfitta per la Gabrielli Viaggi contro l'Nba Altopascio (44-70) nonostante l'11-0 iniziale dei ragazzi di coach Chiara Tessaro e venti minuti di ottima pallacanestro.

GABRIELLI VIAGGI: Guarino 23, Bullentini 8, Nomellini 6, Vannucci 2, Di Martella Orsi 2, Pieroni 4, Gaddini, Magnani, Matraia, Sorgo, Provenzali, Pierotti. All. Tessaro