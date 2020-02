Sport



La Pantera con Casciavola per allungare il periodo positivo

venerdì, 7 febbraio 2020, 10:27

di Valter Nieri

Dopo il turno di riposo per dare spazio alle Final Four di Coppa Italia, tornano i campionati di volley. In C, inizia domani il girone di ritorno con la Kriva Pantera Lucchese che vuole consolidare il terzo posto in classifica ricevendo al Palamartini con il dente avvelenato il Perfecto Oro Pallavolo Casciavola, dopo la sconfitta rocambolesca del Pala GDS di Cascina in avvio di camionato.

Ora le lucchesi sembra abbiano trovato il passo giusto, dopo un inizio di campionato non proprio entusiasmante. Coach Bigicchi è riuscito ad applicare i suoi principi di gioco, disegnando ed affinando i meccanismi fra i reparti.

Dopo quattro vittorie consecutive la squadra è salita in terza posizione e domani sera potrebbe scalare un'altra posizione visto che l'Errepi Grosseto che la precede di due soli punti ha l'impegno contro l'imbattuta Ambra Cavallini, a punteggio pieno e con un solo set perso nell'intero campionato.In un collettivo che si rispetti è importante anche il ruolo del Team Manager, la figura che si sviluppa all'interno della società e che deve riuscire a far rispettare diversi compiti. E' il caso di Arianna Palla, da bandiera di San Marco con le ginocchiere, a figura oggi determinante nel tessere i rapporti fra la società e chi scende in campo. Il collettivo gioca in armonia, un affiatamento che si riflette anche a livello dirigenziale.

"Siamo tutti a disposizione della squadra - risponde Arianna Palla - cercando ognuno di dare qualcosa alle ragazze: dal D.S.Arfavelli, ai coach Bigicchi e Bonimini a me stessa". Da trascinatrice in campo, fino alla scorsa stagione, ad una carriera interrotta forse troppo precocemente per dedicarsi a questa nuova mansione ed il suo lavoro si vede nel motivare la squadra. Un lavoro complesso ma creativo e comunque ricco di soddisfazioni.

Ma il campo a livello agonistico quanto le manca? "Non nascondo che un po' l'agonismo mi manca anche se la nostalgia era maggiore all'inizio di oggi, perchè sto sempre più appassionandomi a questo mio nuovo incarico."

Come sta procedendo la squadra? "Direi bene. Le ragazze formano un gruppo compatto ed ora che anche i risultati sono in sintonia è tornata a regnare la fiducia e la sicurezza nei propri mezzi." L'obiettivo play-off sembra procedere sulla giusta strada. "Per il futuro andiamo con i piedi di piombo, visto gli alti e bassi che hanno caratterizzato il nostro cammino. Ora dobbiamo cercare di avere quella continuità che ci era mancata all'inizio".

L'impegno di domani sera non va certo sottovalutato.Casciavola è una buona squadra, ben messa sul parquet dai tecnici Ricoveri e Citi e non verrà certo a Lucca partendo sconfitta.Anzi riesce ad esaltarsi contro le grandi squadre.La Kriva dovrebbe essere al gran completo.Nel roster la palleggaitrice Livia Bartoli con opposta Sara Barberini oppure Teresa Farsetti.Di banda Dovichi e Torriani.Al centro De Cicco e Bramante con Piegaia a disposizione.I liberi Davini e Bini ed in panchina sempre pronta a rispondere alla chiamata di Bigicchi la talentuosa e giovanissima Margherita Farella.Fischio di inizio ore 21.



IN D LA TOSCANAGARDEN IN TRASFERTA A DONORATICO

Anche nel girone A di serie D siamo al giro di boa. Inizia il girone di ritorno con la Toscanagarden Nottolini che deve cancellare la brutta sconfitta di Cecina contro il Salumificio Sandri, riscattandosi nella Tensostruttura di Donoratico contro l'Ecoresort Paradù. Un impegno sulla carta abbastanza alla portata della squadra di Capponi che dovrà approcciare la partita con più grinta e convinzione nei propri mezzi. La classifica vede attualmente la squadra di Capannori in quinta posizione a pari merito con il V.P.Volley con p.25.E' per lei determinante vincere per non perdere ulteriormente contatto con le prime della classifica anche perchè la squadra ha un potenziale giovanile sicuramente da primi posti.Una quadra giovane, Under 18, ma con individualità di spicco per la categoria.Fischio di inizio ore 18,30.



SCONTRO AL VERTICE BOTTEGONE-LIBERTAS IN PRIMA DIVISIONE

In Prima Divisione girone B la decima giornata propone lo scontro al vertice, tanto atteso, fra l'imbattuta Libertas Ponte a Moriano ed il Progetto Volley Bottegone che insegue in classifica ad un solo punto. Libertas 27, Bottegone 26. Una partita che non sarà sicuramente decisiva per il campionato, ma, in caso di vittoria,la Libertas potrebbe mettere una ipoteca al successo finale. La squadra di coach Alessandro Nelli è esperta e motivata. Spiccano nel roster anche ottime individualità con atlete in su con gli anni ma che hanno tanta voglia di rivalsa ed ancora immutato ardore agonistico. Un match in programma al Pala King di Pistoia che si preannuncia ricco di emozioni con lunghi scambi e tanto divertimento per il pubblico. Si gioca domani alle ore 18,30.