La Pantera mette il turbo e vola sempre più in alto

martedì, 11 febbraio 2020, 19:00

di Valter Nieri

Vittoria agevole delle panterine Blu Navy che non concedono niente al malcapitato Perfecto Oro Casciavola vincendo con un largo 3-0 (25-13/ 25-14/ 25-17).

Il Palamartini si conferma roccaforte della squadra lucchese che in due anni ha sempre concesso poco o niente ai suoi avversari ed anche quest'anno l'unica squadra che l'ha espugnato è la capolista Ambra Cavallini, anche se in quella occasione la Kriva Pantera Lucchese accusava infortuni e precarie condizioni fisiche.

Il Casciavola nulla ha potuto per contrastare la velocità e la superiorità di una squadra solida che ha mostrato sincronia di gioco e quando è così sono veramente poche le squadre che possono contrastarla. Una vittoria maturata grazie alla esperienza e compattezza fra i reparti che coach Bigicchi ha messo a punto con tante prove e tanto allenamento.

Nel roster di partenza il capitano e regista Livia Bartoli con opposta Sara Barberini. Al centro Arianna De Cicco e Alessia Bramante. Di banda Dania Torriani e Teresa Farsetti. Liberi alternati fra ricezione e difesa Elena Davini e Caterina Bini.

Non impiegata Cristina Dovichi che si era allenata poco nelle ultime due settimane per impegni lavorativi e comunque a disposizione della squadra in panchina con Martina Frulletti e Federica Piegaia. Di contro coach Fabrizio Ricoveri ha risposto con la palleggiatrice Martina Mughini opposta a Marta Gnesi. Al centro Eleonora Gori e Susanna Rovai.

Di banda il capitano Sara Beverly Interlandi e Elisa Bardi, libero Tellini. Nel primo set la squadra di casa parte subito forte e determinata non volendo correre i rischi dell'andata quando uscì sconfitta per 3-2 al tie-break. Un set che si incanala a senso unico con la Bramante che si può permettere di mettere a segno anche un ace per l'11-3.

La De Cicco (ritornata dopo il lungo infortunio in splendida forma) si integra bene con Bramante e Bartoli nell'arginare il muro avversario. Un errore della Mughini in battuta porta il punteggio sul 16-5 e l'applausometro si alza alle chiamate in fast della Bartoli per la Bramante che mette a segno due attacchi vincenti da posto 2 con il muro ospite troppo lento nel controbattere. Il secondo fast porta la Kriva sul punteggio doppio 20-10. Ad una timida reazione ospite rispondono decise Torriani(23-12) e De Cicco(24-13). Una doppia di Mughini chiude i giochi sul 25-13.

NEL SECONDO SET CASCIAVOLA IN VANTAGGIO SOLTANTO NEI GIOCHI INIZIALI CEDE DI SCHIANTO

Soltanto nei primi giochi del secondo set, Casciavola sta in partita. La squadra di Ribechini prova a reagire portandosi a +1 sul 5-6. Ma il vantaggio ospite dura poco. Arianna De Cicco prende le misure a Interlandi e Bardi, è veloce negli spostamenti laterali e abile nell'anticipare le schiacciate avversarie che consentono ai liberi Davini e Bini bagher tranquilli e recuperi non troppo imegnativi. Il set scorre con le blu-navy che mettono la freccia con una schiacciata di Teresa Farsetti per il 16-12 ed incrementano via via il vantaggio con un finale stratosferico di Dania Torriani che con ghiandole da ghepardo ed elevazione da puma mette a segno cinque schiacciate consecutive per il 25-14 finale

NEL TERZO SET KRIVA SUONA LA DANZA

Anche nel terzo set il match è sempre nelle mani di una Kriva Pantera che suona la danza come il ritmo più scatenato di Calvin Harris. Sull'11-5 Ribechini cerca una soluzione mettendo in campo la debuttante Sandra Da Prato al posto di Elisa Bardi ma il divario è sempre lo stesso. Interlandi cerca di superare il muro lucchese ed a volte ci riesce ma senza continuità. Un ace di Sara Barberini chiude le ostilità sul 25-17. Quinto successo consecutivo per la Kriva che le consente di balzare al secondo posto in classifica con p.31. Ormai irraggiungibile l'Ambra Cavallini, ancora a punteggio pieno dopo 14 giornate, deve guardarsi dalle inseguitrici che sono Errepi Grosseto e AM Flora Buggiano p.30 e Pallavolo Cascina p.28. L'importante ora è avere la continuità che le era mancata nella prima parte di campionato e cercare di toppare il meno possibile in trasferta ad iniziare da sabato prossimo quando è attesa alla palestra comunale di Cascina per uno scontro al vertice in chiave play-off. In serie C sono 4 i posti a disposizione per un posto al sole ed i giochi non sono ancora fatti dal momento che anche l'Oasi Viareggio che insegue con p.23 non ha ancora perso le speranze. Una Kriva sempre più a misura del carattere focoso del suo allenatore Bigicchi e grintosa come il suo team manager Arianna Palla. Una Kriva che fa sognare il pubblico lucchese.

ROSTER E SCORE

Kriva Pantera Lucchese: Farsetti 6, Bramante 13, Bartoli (K) 4, Torriani 9, De Cicco 11, Barberini 8, Bini (L), Davini(L), Piegaia, Frulletti, Dovichi. Coach: Alessandro Bigicchi e Luca Bonomini.

Perfecto Oro Casciavola: Gnesi 3, Gori 5, Bardi 2, Rovai 1, Tellini (L), Viviani(L 2), Da Prato 1, Interlandi(K) 9, Mughini, Benedetti, Isolani.Coach: Fabrizio Ricoveri. Ace: Barberini 2, Bartoli 1, Farsetti 1, Bramante 1, Interlandi 1, Gnesi 1.