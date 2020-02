La Polisportiva Capannori campione d'inverno nel campionato Uisp di pallavolo femminile

Altri articoli in Sport

mercoledì, 5 febbraio 2020, 11:55

Fanini: "Nonostante un dazio enorme che abbiamo pagato alla malasorte, sotto forma di cadute nelle prime due tappe, ottimi i nostri piazzamenti"

martedì, 4 febbraio 2020, 18:37

La presidente Luisa Colombini Gnutti è introvabile e non risponde al telefono. Al suo posto parla l'ultimo dei... mohicani ossia il consigliere di amministrazione rimasto, da solo, in carica

martedì, 4 febbraio 2020, 11:21

Veramente una giornata ottima per il tennistavolo Forte dei Marmi. Nei vari campionati dalla D 2 alla C 1, tutte le compagini in maglia blu/azzurra che sono scese in campo hanno conseguito la vittoria

martedì, 4 febbraio 2020, 09:50

La Toringhese, che viene dalla sconfitta inattesa e immeritata contro il Margine Coperta, va al Pardini Center di Lido di Camaiore ad affrontare il forte CSI (terza forza del campionato), portandosi dietro gli strascichi delle squalifiche di Petroni e Biancalana oltre che a quella lista interminabile di infortuni accomulati da...

martedì, 4 febbraio 2020, 09:46

Una grande mattinata di sport in uno splendido scenario rappresentato dalle Mura Urbane di Lucca. È stata un grande successo la prima prova dei Campionati Toscani di Società di Cross, Agonistico e Promozionale, andata in scena domenica sugli spalti, nel tratto tra Porta San Donato e la Sortita del Baluardo...

lunedì, 3 febbraio 2020, 18:21

La graduatoria redatta dalla Federazione Pugilistica Italiana la vede presente in ben tre classifiche su quattro, secondo i nuovi parametri, mentre lo scorso anno (per attività del 2018) la classifica era invece unica con la società di Lucca che era posizionata in quinta piazza