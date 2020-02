Sport



La squadra di Promozione del Basket Femminile Porcari vola verso la serie C

martedì, 25 febbraio 2020, 11:12

La squadra di Promozione del Basket Femminile Porcari vola verso la serie C. Ormai non è più il caso di nascondersi, il passaggio di categoria è nelle possibilità del team guidato da Stefano Corda che è in vetta alla classifica con 26 punti, frutto di 13 vittorie e una sola sconfitta, quando restano da disputare sei giornate.

Proprio il cammino di questa formazione, che ha una età media davvero molto bassa per la categoria, riempie di soddisfazione e d’orgoglio il club gialloblu e mitiga l’amarezza per gli altri risultati delle ultime partite che hanno visto due sconfitte ravvicinate per l’Under 18 e un ko anche per l’Under 14, squadra quest’ultima che purtroppo deve convivere con gli infortuni di alcune ragazze. Vediamo il quadro dei risultati.

Promozione. Bf Porcari – Manetti Castelfiorentino 64-25 (8-3, 30-7, 47-18). Tabellino: Petroni, Peri 6, Fusco 5, Castiglioni 9, Belfiori 5, Casentini 3, Parlanti 12, Giovacchini, Bartoli 15, Del Frate 6, Baroni, Giusti 3. Coach Corda.

Avvio teso, con pochi canestri, ma caratterizzato da una ottima difesa per le gialloblu che poi si sbloccano e dominano la gara dando spettacolo. Prossimo impegno martedì 3 marzo alle 20.30 a Pistoia contro il Basket Team 87.

Under 18. Cestistica Rosa Prato – Bf Porcari 72-46 (17-12, 40-26, 47-38). Tabellino: Da Prato, Granata 1, Bartoli 13, Giannini, Marcucci 2, Fusco 9, Manzoli, Donatini A., Del Carlo 12, Del Frate 6, Donatini F. 3. Coach Corda.

Esordio amaro per il gruppo under 18 nella prima della fase poule qualificazione. Le ragazze di Stefano Corda rimangono in partita per due terzi di gara per poi mollare nell'ultimo quarto iniziato con un parziale di 15 punti per le avversarie.

Bf Porcari – Use Empoli 47-51 (7-11, 13-29, 26-38). Tabellino: Spinetti, Donatini A., Granata 2, Bartoli 21, Giannini, Marcucci, Fusco 3, Manzoli, Tocchini 2, Del Carlo 11, Del Frate 8, Donatini F.

Ospiti sempre avanti nel punteggio e bella rimonta delle ragazze di casa nell’ultimo quarto. L’aggancio non si concretizza ma la reazione vale l’applauso del pubblico.

Prossima gara giovedì 5 marzo alle 20.30 a Figline con il Cmb Valdarno.

Under 16. Il gruppo allenato da Simone Taddei torna sul parquet mercoledì 26 alle 19.40 sul campo di Pontedera B.

Under 14. San Miniato - Bf Porcari 68-45 (17-18, 32-33, 47-39). Tabellino: Luporini 2, Veroni 1, Souaba 2, Tovani, Marsili 22, Cavalzani 10, Giorgetti, Terbraake, Spitaletto, Uberti 4, Leli, Ndiaye 4. Coach Salvioni.

L’Under14 esce sconfitta dalla trasferta di San Miniato. Finisce 68-45 per la squadra di casa che ha preso il largo nel secondo tempo dopo che all'intervallo le ragazze di Francesca Salvioni erano avanti 32-33. Nella ripresa però gialloblu in difficoltà e così è maturato il passivo.

Prossima gara domenica 8 marzo alle 15.30 al Palasuore contro Le Mura Spring-

Under 13. Primo impegno della seconda fase, quella di qualificazione, per il gruppo di Francesca Salvioni che sabato alle 18 sarà di scena a San Miniato.