Le Mura e la Virtus Lucca protagoniste ai Societari di Cross

Altri articoli in Sport

martedì, 4 febbraio 2020, 11:21

Veramente una giornata ottima per il tennistavolo Forte dei Marmi. Nei vari campionati dalla D 2 alla C 1, tutte le compagini in maglia blu/azzurra che sono scese in campo hanno conseguito la vittoria

martedì, 4 febbraio 2020, 09:50

La Toringhese, che viene dalla sconfitta inattesa e immeritata contro il Margine Coperta, va al Pardini Center di Lido di Camaiore ad affrontare il forte CSI (terza forza del campionato), portandosi dietro gli strascichi delle squalifiche di Petroni e Biancalana oltre che a quella lista interminabile di infortuni accomulati da...

lunedì, 3 febbraio 2020, 18:21

La graduatoria redatta dalla Federazione Pugilistica Italiana la vede presente in ben tre classifiche su quattro, secondo i nuovi parametri, mentre lo scorso anno (per attività del 2018) la classifica era invece unica con la società di Lucca che era posizionata in quinta piazza

lunedì, 3 febbraio 2020, 18:21

Non si ferma il cammino della squadra di serie C Nazionale che, in quest’ultimo fine settimana di gare ha sconfitto nel più sentito dei derby la compagine di Pisa per 5-2 grazie ai punti di un solidissimo capitan Emanuele Vasta

lunedì, 3 febbraio 2020, 10:16

A 31 anni Luna Carocci ha tutto il tempo per continuare a stupire. Il più forte libero lucchese di tutti i tempi non vuole fermarsi e cerca di trasformare la corrente stagione in quella più bella della sua gloriosa carriera

domenica, 2 febbraio 2020, 23:27

Sul tabellone restano quaranta secondi da giocare mentre si legge 61/60, Olimpo in attacco e canestro 61/62 palla in mano e solo sedici lunghissimi secondi per tentare di ribaltare la sorte, ma non sempre avvengono i miracoli e i due punti vanno all'Olimpo