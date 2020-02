Sport



Le Mura Lucca, a Sesto S. Giovanni importante sfida in chiave play-off

sabato, 15 febbraio 2020, 13:09

Giusto il tempo di recuperare le energie spese nel turno infrasettimanale, che il Basket Le Mura Lucca si accinge a tornare in campo domani, palla a due fissata per le 18, nella difficile trasferta di Sesto S. Giovanni di fronte alla compagine più in forma della Serie A1. Appaiate al quinto posto con 22 punti, con le biancorosse davanti per il vittorioso 67-65 dell’andata, Allianz e Gesam lotteranno per conquistare un successo che potrebbe rivelarsi di straordinario valore in ottica piazzamento nella griglia play-off. Sono diametralmente opposte le situazioni delle rispettive infermerie: coach Zanotti potrà contare su tutto il proprio roster mentre difficilmente Lucca impiegherà Jakubcova, infortunatasi giovedì sera contro Battipaglia.

Sesto S. Giovani, reduce dal blitz del Paladozza di Bologna, ha trovato una bella continuità di risultati dimostrando di essere un team in grado di giocare dei brutti scherzi anche ad avversarie del calibro di Venezia e Ragusa. Capitan Arturi e compagne tirano con il 47% da due, con il 28% da tre e con una percentuale pari al 72% nei tiri liberi. La guardia statunitense Brooque Williams è la principale bocca di fuoco viaggiando ad una media di 17,7 punti a serata accompagnati da 8,4 rimbalzi. Brunner e Oroszova garantiscono punti e rimbalzi sotto le plance con Elisa Ercoli, ex di turno insieme ad Arianna Zampieri, pronta a dare loro un cambio. Ricca la batteria di esterne sulle quali può fare affidamento, con le giovani Verona e Panzera che si alternano con Arturi, vera bandiera delle rossonere. Match, come detto, da approcciare con la massima attenzione per la squadra di coach Francesco Iurlaro, decisamente in credito con la buona sorte in questa stagione.

Lo scontro diretto in chiave quinto posto viene introdotto dalle parole di Michele Staccini, vice allenatore delle biancorosse. “Domani andremo ad affrontare sul proprio parquet una delle squadre più in forma del torneo, reduce da quattro successi nelle ultime cinque partite. Tra le mura amiche, inoltre, il Geas ha sconfitto sia Venezia che più recentemente Ragusa.” – ha dichiarato il tecnico umbro- “Il team di coach Zanotti gioca con una grande intensità abbinata ad una difesa aggressiva e con un ottimo movimento della palla in attacco. Noi siamo, come da tre mesi a questa parte, sempre in emergenza e non sappiamo se potremo avere a disposizione Jakubcova per il brutto infortunio patito giovedì, ma vogliamo provare a mettere in difficoltà i nostri avversari provando a pareggiare la loro energia ed intensità.”

Allianz Sesto San Giovanni – Gesam Gas e Luce Lucca sarà diretta dal primo arbitro Andrea Chersicla, coadiuvato da Alberto Morassutti e Angela Castiglione.