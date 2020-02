Sport



Pantera irresistibile anche a Cascina: sesta vittoria consecutiva

domenica, 16 febbraio 2020, 11:37

di Valter Nieri

La Kriva Pantera Lucchese sbanca anche Cascina e coglie la sesta vittoria consecutiva. Nel girone B della serie C sta venendo fuori una squadra finalmente in salute che, dopo essersi rimarginata le ferite, sembra non conoscere ostacoli ed ora che è al gran completo, grazie al recupero di Arianna De Cicco, ha anche affinato gli schemi e migliorato la fluidità del gioco.

Anche se resta irraggiungibile l'Ambra Cavallini destinata alla promozione diretta, alle sue spalle si stanno delineando le squadre più accreditate per accedere ai play-off ed in questa lista la squadra lucchese sembra essere la prima candidata. Seconda con p.34, precede Errepi Grosseto a 33, AM Flora Buggiano a 32 e Pallavolo Cascina p.28. Queste attualmente le squadre che occupano le posizioni utili per giocarsi la promozione al termine della regular season e che dovranno difendersi dagli attacchi di Oasi Volley Viareggio (sesta a p.26) e Hotel Parrini Follonica (settima con p.25).

Nello scontro diretto di Cascina le blu navy si sono imposte per 3-1 (20-25/ 25-15/ 19-25/ 16-25) sfruttando al meglio le superiori qualità tecniche ma anche dimostrando quel carattere che a volte non usciva fuori nella prima parte del campionato.

Dopo aver vinto abbastanza agevolmente il primo set, subivano il ritorno di Cascina, per poi accelerare di nuovo, resettando tutto e ripartendo a spron battuto. In partenza coach Bigicchi ha schierato Livia Bartoli con opposta Sara Barberini. Al centro Arianna De Cicco e Alessia Bramante, di banda Cristina Dovichi e Dania Torriani e , come consuetudine, Elena Davini libero in ricezione che si alternava in difesa con Caterina Bini. Una alternanza che sta proseguendo dall'inizio del campionato.

"Anche se entrambe - sostiene il tecnico - sarebbero in grado di giocare la partita intera, preferisco tenerle sulla corda alternandole costantemente ed i risultati mi stanno dando ragione dal momento che forniscono sempre prestazioni positive".

Nel secondo set preoccupava una caduta scomposta della Torriani che veniva sostituita da Teresa Farsetti. Un set che prendeva una brutta piega ed allora Bigicchi preferiva far riposare anche Livia Bartoli mettendo sul parquet Margherita Farella.

Nel terzo set entravano di nuovo Torriani al posto di Farsetti e Bartoli al posto di Farella. Nonostante una partenza favorevole a Cascina, che si portava in vantaggio di 4-5 punti, con il passare del tempo la Pantera si riorganizzava a sbagliava molto meno dell'avversario, soprattutto incisive erano le battute ad effetto di Alessia Bramante che coglievano spesso di sorpresa la squadra locale. Cristina Dovichi con 21 punti risultava ancora una volta top score della partita. A disposizione della Pantera, anche se non sono state impiegate in questa occasione, Martina Frulletti e Federica Piegaia.

La Pantera mette la freccia e marcia spedita tenendo la seconda posizione, ma soprattutto consolidando la sua posizione play off con un vantaggio rassicurante sulle inseguitrici. Sabato prossimo la 16.a giornata. Al Palamartini arriva il Volley Peccioli dei coach Eleonora Panaiotti e Rodolfo Casati. Un'altra opportunità per Bartoli e compagne di allungare di nuovo.

IN SERIE D UNA TOSCANAGARDEN CONCENTRATA SUPERA RIOTORTO

Dopo le strigliate di Capponi dopo sconfitte per mancanza di determinazione, le Under 18 della Toscanagarden Nottolini hanno disputato ieri pomeriggio una prova convincente superando al Palapiaggia F & f Mare Verde Villaggio Riotorto per 3-0 ( 25-20/ 25-19/ 25-18).

Un successo che lancia di nuovo la squadra a ridosso delle posizioni play off. Nel girone A della serie D ,la prima classificata è promossa direttamente in C e Luca Consani di Grosseto con p. 40 sta sempre più ipotecando il salto diretto di categoria, mentre la seconda e la terza classificata accedono ai play-off.

Alle spalle di Luca Consani ci sono Cascina e Jenco Volley School con p.32 ed un solo punto sotto la Toscanagarden Nottolini con p.31. Nonostante le imprevedibili sconfitte ed i passi falsi, le atlete bianconere sono messe bene in classifica per continuare a sognare. Anche se la promozione in C non rientra nei programmi della società di Paolo Gradi, la squadra ha tutte le carte in regola per provarci fino al termine della stagione.

Sabato pomeriggio la squadra di coach Capponi ha un altro turno favorevole per salire di nuovo in classifica, andando a far visita alla Filattiera di Massa.



LIBERTAS PONTE A MORIANO: CONTINUA LA SUA MARCIA TRIONFALE IN PRIMA DIVISIONE

Nel girone B di 1.a Divisione undicesima giornata ed undicesima vittoria consecutiva della Libertas Ponte a Moriano di coach Alessandro Nelli, che continua a marciare in prima posizione senza conoscere ostacoli.

Ad uscire sconfitta dal Palasport di Ponte a Moriano ieri è stata Biodepur Milleluci, appagata per aver strappato un set a Gori e compagne. Il risultato di 3-1 (24-26/ 25-10/ 25-11/ 25-17)ha visto in partita la squadra ospite soltanto nel primo set, dopo di che Benedetta Quilici e compagne hanno messo il turbo per l'ennesima vittoria netta senza dare possibilità di replica alle loro avversarie.

Il campionato sta prendendo una piega ed il vento soffia sempre più verso la piccola frazione lucchese. Le azzurre comandano la classifica con p.33 seguite da Progetto Volley Bottegone con p.28 e Kriva Pantera Lucchese con p.24. Queste le atlete leader della classifica: Gori(K), B.Quilici, Pellegrini, Saettoni, Andreotti, Bresciani, Buselli, Carignani, Cosci, Del Tredici, Donati(L 1), Piacentini ( L2) .

OGGI AL PALACAVANIS PORCARI VOLLEY GIOCA PER IL PRIMO POSTO IN SECONDA DIVISIONE

Partita di cartello oggi pomeriggio in 2.a Divisione. Al Palacavanis il Porcari Volley ha la possibilità di tornare da sola al comando della classifica del girone B del torneo Comitati Territoriale Appennino Toscano di Seconda Divisione.

Alle ore 17 ha inizio la sfida che contrappone la squadra di coach Bochicchio al temuto Fanball Orsaro Filattiera. Uno scontro al vertice che promette emozioni per il numeroso pubblico che gremirà i gradini del Palasport della città della Torretta.

La classifica vede attualmente al primo posto il Porcari Volley sia pure in concomitanza del Progetto Volley Bottegone con p.14. Il presidente Roy Tocchini ci tiene molto a vincere questo campionato e lo scoglio di oggi pomeriggio è uno fra più insidiosi da superare. Nello stesso girone è impegnata la Kriva Pantera Lucchese che affronterà stasera alle 19,15 il Delfino Pescia al Palamartini. La Polisportiva Capannori è invece uscita sconfitta per 3-1 ieri sera al Pala King di Pistoia contro il Bottegone.