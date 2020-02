Sport



Per la Globetrotter si avvicina la fase cruciale fra Ligue A e Coppa di Francia

lunedì, 24 febbraio 2020, 22:10

di Valter Nieri

La fase finale di Ligue A e Coppa di Francia è l'occasione giusta per la Globetrotter per concludere la stagione con un altro titolo. Dopo l'eliminazione in Champions League con la squadra di Marchesi che ha sfiorato l'impresa ma che purtroppo è giunta a Mosca senza Kloster( frattura ad un dito) e con la stessa Luna Carocci che ha giocato con qualche problemino fisico, tutte le energie vengono ora riservate per il finale di stagione con la Legende ancora in ballo su entrambi i fronti. "Sono in fase di guarigione-dice Luna. Nell'ultimo mese ho accusato una infiammazione al tendine del piede destro. Uno stress da atleta fastidioso e l'unico che ho avuto nella mia lunga carriera professionistica. Mi sono sottoposta a terapie dolorose di onde di urto che però sono state efficaci. Ora sento che sto migliorando". Il campionato vede attualmente un grande divario in classifica fra le prime cinque ed il resto del plotone. " Credo che ci giocheremo lo scudetto assieme a Mulhouse, Beziers, Nantes e Le Cannet, salvo però sorprese perchè nella scorsa stagione Mulhouse, che chiuse la regular season al primo posto, fu eliminata ai play off nei quarti di finale. " La classifica, platonica visto che ai play off accedono otto squadre, vede al primo posto Mulhouse con p.54 seguita da Cannes e Nantes con 53, Béziers 51 e Le Cannet (che non perde dal 21 dicembre proprio contro il Cannes al Palavittorie ed è attualmente la più in forma) 49. " Quello che è importante-afferma il libero lucchese- è giungere nella condizione ottimale nei play off. Due stagioni fa con lo Schweriner giunsi terza nella regular season e poi vincemmo lo scudetto tedesco. Nella scorsa stagione il Cannes fu preceduto da Mulhouse al termine della regular season ma poi conquistammo lo scudetto. Quindi chi arriverà al meglio alle fasi eliminatorie negli scontri diretti sarà campione visto che queste cinque squadre si equivalgono molto. Spero di poter bissare il successo dello scorso anno". La Legende nelle ultime quattro partite prima della fase finale è impegnata sabato al Parc des Sports contro il Vandoeuvre, quindi il 7 marzo, prima della Final Four di Coppa, è ancora in trasferta contro le ex campionesse di Francia del Béziers all'Halle del Sports du Four, quindi il 20 marzo riceve Tfoc al Palavittorie e nell'ultima giornata il 28 marzo è in trasferta contro il fanalino di coda, ormai destinato alla retrocessione, France Avenir 2024.

DAL 14 AL 15 MARZO AL PALAVITTORIE LA FINAL FOUR DI COPPA DI FRANCIA

Due partite secche separano la globetrotter dalla conquista della Coppa di Francia, un trofeo che per lei è uno dei principali obiettivi e che potrebbe arricchire la sua già ricca bacheca. Dal 14 al 15 marzo al Palavittorie è in programma la Final Four. Prima semifinale Cannes-Le Cannet e seconda semifinale Mulhouse-Venelles. Le vincenti si incontreranno nella finale del 15 marzo che assegna il trofeo. "Dopo aver vinto la Supercoppa Italiana nel 2014 con il River e la Supercoppa Tedesca nel 2017 con lo Schweriner non nego che mi farebbe un enorme piacere vincere la terza coppa in Francia". Il traguardo è vicino. La separano solo queste due partite. A metà marzo sarà di nuovo in campo anche Myriam Kloster anche se la sua sostituta Mayer è stata all'altezza del ruolo. L'ex azzurra e miglior ricevitrice del campionato italiano 2011-12 quando si avvicina al traguardo offre il meglio di se, galvanizzandosi al momento giusto, come quando in Germania due anni fa vinse il titolo ed il trofeo MVP in semifinale ed in finale.

FUTURO ANCORA IN FRANCIA O IN ITALIA, MA PERCHE' NO LA POLONIA?

Anche se la stagione vollystica è nella sua fase cruciale, viene spontaneo chiedersi dove giocherà il libero lucchese nella prossima stagione.La globetrotter protagonista finora in carriera in cinque campionati europei, sceglierà ancora la Francia oppure cambierà di nuovo? Al genere umano generalmente piace la libertà di essere indipendente e muoversi autonomamente ovunque. La globetrotter lo sta facendo nella sua splendida carriera sportiva. Un plein Air ricco di successi e che non sembra ancora vicino ad esaurirsi. L'ha sempre affascinata il campionato polacco e la Polonia attualmente ha un mercato solido e geograficamente non è molto distante dall'Italia. In più è uno dei paesi di maggior crescita in Europa. A Luna il contratto con l'RC Cannes scade a giugno ed è proprietaria del suo cartellino. "Al momento-afferma-penso di rimanere in Francia oppure di tornare in Italia, però non escludo altre eventuali destinazioni" .