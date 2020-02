Pontremolese-Tau Calcio: il pre-partita del direttore sportivo Maurizio Dal Porto. Obiettivo: portare a casa i tre punti

Altri articoli in Sport

venerdì, 7 febbraio 2020, 12:00

Il panorama sportivo lucchese è denso di atleti in ogni sport che riescono sempre a dar lustro a questa città. Nicola Simonetti, è uno di questi

venerdì, 7 febbraio 2020, 11:11

Bama che cerca di risollevarsi dopo la prova, assolutamente terrificante sotto tutti gli aspetti, disputata domenica scorsa a Siena. Occorre voltare pagina in fretta ed onorare la maglia contro La Spezia, un team che ha iniziato sotto le attese ma che sta pian piano ritornando su valori consoni

venerdì, 7 febbraio 2020, 10:27

Dopo il turno di riposo per dare spazio alle Final Four di Coppa Italia, tornano i campionati di volley. In C, inizia domani il girone di ritorno con la Kriva Pantera Lucchese che vuole consolidare il terzo posto in classifica ricevendo al Palamartini con il dente avvelenato il Perfecto Oro...

giovedì, 6 febbraio 2020, 08:28

Festa grande in casa PULITI al Palazzetto della SS.Annunziata. Lo sciabolatore Giacomo Gnech ha conquistato a Livorno il campionato toscano nella categoria “Allievi”, centesimo titolo regionale per la gloriosa società lucchese nei suoi quasi sessanta anni di attività.

mercoledì, 5 febbraio 2020, 18:50

In Trentino, alla Ciaspolada 2020 della Val di Non, ancora una volta protagonista lo storico gruppo podistico dei Marciatori Morianesi

mercoledì, 5 febbraio 2020, 16:05

L'evento podistico nasce per ricordare la memoria di Silvia Tamarri, podista pesciatina, prematuramente scomparsa il 13 settembre 2018 a seguito di un incidente occorsole mentre faceva jogging. Silvia lasció una famiglia distrutta dal dolore ed una comunità sconvolta edi incredula di fronte alla tragica fatalità